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تقرير: الأردن مرشح لاتخاذ موقف أشد صرامة مع العدوان

12/2/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رجح تقرير تحليلي عالمي أجرته مؤسسة“مكانة 360”، ومعهد السياسة والمجتمع أن يتخذ الأردن موقفا سياسيا أقوى صرامة ضد العدوان الصهيوني على غزة، خاصة إذا استمر عدد الضحايا المدنيين في الارتفاع.
وتوقع التقرير أن يتم تسخير المشاعر العامة في الأردن لحشد الدعم الإقليمي والدولي، وإظهار وحدة العالم العربي بشأن القضية الفلسطينية.
ويعكس التقرير الاتجاهات العالمية في الحوارات المتخصصة عبر الفضاء الرقمي في فترة الهدنة العسكرية في الحرب على غزة، التي بدأت بعد عملية عسكرية صهيونية واسعة النطاق ردا على أحداث“طوفان الأقصى”، وتوقفت بعد 49 يوما، لأربعة أيام وتم تمديدها يومين قبل انتهائها رسميا أمس.
واعتمد التحليل على مراجعة للنقاشات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة (X)، وركز على الإجابة عن مجموعة رئيسية من الأسئلة؛ منها كيف يقرأ الخبراء العسكريون في العالم موضوع الهدنة العسكرية وسيناريوهاتها، وما الاحتمالات المتوقعة لمرحلة ما بعد الهدنة من الناحية العسكرية؟ وما المعايير التي يمكن الاستناد إليها عسكريا في تعريف وتحديد المنتصرين والمنهزمين في هذه الحرب؟
وخلص التحليل إلى أن التوقعات كانت حاسمة باستئناف القتال بعد الهدنة، بخاصة من الجانب الصهيوني، الذي سيسعى إلى تحقيق أهداف عسكرية واضحة، فيما توقع الخبراء أن تستمر حركة“حماس” في التكتيكات التي تتعلق بحرب المدن والكر والفر، واستخدام الأنفاق والصواريخ، ومحاولة كسب الدعم الدولي للظروف الإنسانية والوصول إلى وقف إطلاق نار كامل.
ورجح أن تلجأ“حماس” إلى التكتيكات الحربية في شوارع المدن وعمليات الأنفاق، خاصة في المناطق الحضرية وبالقرب من الحدود، لإعادة قوتها على الأرض.
وتوقع أن من يطور الاحتلال الصهيوني دقته العسكرية في التعامل مع غزة، حيث أشارت التحليلات إلى فشله في توجيه ضربات عسكرية دقيقة أو تكتيكية، مرجحا أن يعمل الكيان على تكثيف ضربات جوية دقيقة وقصف المدفعية، مستهدفا البنية التحتية الرئيسية لـ”حماس” ومراكز القيادة ومخازن الأسلحة التي تم تحديدها من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية خلال وقف إطلاق النار.
كما رجح التحليل أن يؤدي استئناف العمليات البرية إلى تحرك إسرائيل بشكل أعمق داخل المناطق التي كانت في السابق تحت سيطرة“حماس”، مع التركيز على تفكيك القدرات العسكرية للحركة، وستكون تكتيكات حرب المدن حاسمة، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وقد يشمل ذلك وحدات مشاة متخصصة في عمليات التفتيش من مبنى إلى مبنى، وتحييد الأفخاخ والكمائن.
وأشار التحليل إلى أن هنالك تحولات في ميول الخبراء، وذلك مع حضور قضايا التطهير العرقي وحقوق الإنسان والإبادة والمشاعر الغاضبة والساخطة على ما يحدث، وهو ما يعد مؤشرا على تغير لصالح الرواية الإنسانية والأخلاقية والقانونية الفلسطينية على حساب الرواية الإسرائيلية عالميا.
أما الموقف الأردني فمن الواضح أنه وفقا لهذه الاتجاهات سيتموضع عبر سيناريوهين رئيسيين؛ الأول يحافظ على النمط الحالي من تدخل إنساني وديبلوماسي وجهود لوقف إطلاق النار ودعم الفلسطينيين، أما الثاني فيذهب نحو نمط مختلف من التدخل أكثر فعالية وحضورا وتأثيرا واشتباكا لصالح الفلسطينيين؛ سواء على الصعيد الديبلوماسي أو حتى الإجراءات السياسية الداخلية والإقليمية، والدخول في إطارات دولية وإقليمية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

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