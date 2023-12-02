-->

Sunday, 03 December 2023 07:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عالطبيعة.. تأشيرة سياحية للعقبة

12/2/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بالرغم من الفرق بين مفهوم السياحة المستدامة والسياحة البيئية من حيث دور وغاية كل منهما، والمتمثل بتوجيه السياحة المستدامة وتركيزها على مفهوم خلق تجربة سفر بأقل أثر بيئي على الوجهات السياحية والمقاصد من الرحلات للمسافر والزائر، تركز السياحة البيئية أو سياحة الطبيعة على مفهوم تثقيف السائح وإشراكه في أنشطة الطبيعة كممارسة حقيقية في بلد السفر والزيارة، إلا أن كليهما يشترك في الأهمية للمجتمعات المنفذة والضامنة لهما من حيث ارتفاع العائد المتأتي من كليهما إنفاقا أو اختيارا في أسلوب حياة المسافر.
اليوم تمكنت العقبة، وبعد سنوات طويلة من العمل على تحديد أو خلق هوية لمفهوم السياحة، أن تختار هوية الطبيعة أو هوية السياحة البيئية عنوانا لها، في وقت تفرض فيه الطبيعة بمختلف موائلها الفريدة نفسها على المدينة بما تحويه من نظام بيئي فريد ومتنوع، كما مثّل جهد العاملين في سلطة منطقة العقبة وشركائها من تحقيقه وإظهاره حيز الوجود، لتنطلق وكما هو مأمول منه باقة متنوعة من الأنشطة والبرامج والخطط في ذات الاتجاه الواضح، ولتضع العقبة اسما منافساً على قوائم وتصنيفات عالمية يمكنها قريبا من إعادة وتجديد الألق بما يضمن أن تكون خيارا للسائح في محطات سفره المستقبلية.
العقبة وباختيارها إشراك السائح في أنشطة الحماية وصون الطبيعة، تؤكد أنه الخيار المتوافق لإستراتيجيتها القادمة بما تتميز به بيئاتها الطبيعية، لتبدأ مرحلة توعية وتثقيف وممارسة عالمية بما يزخر به بحرها من مكانة بيئية منافسة في جودة وتنوع الحياة البحرية والتي تسجل ما يزيد على 500 نوع من الأسماك، ناهيك عما يصل لنحو 127 نوعا من المرجان.
ويعزز الاهتمام والتوجيه والمتابعة الملكية المباشرة الجهود المبذولة لتأسيس محمية العقبة البحرية، والتي تجاوزت مرحلة التقدم لملف ترشحها ضمن قائمة التراث العالمي“اليونسكو”، إلى جانب ما يقدمه الشركاء في العقبة من مشاريع سياحية عالمية وضعت الطبيعة وصون الحياة البحرية في مقدمة أهدافها وأسلوب الحياة فيها كرفع العلم الأزرق العلامة البيئية العالمية في مشروع أيلة في ثلاثة مواقع إلى جانب رفعها علم المفتاح الأخضر في أول مطعم سياحي في المنطقة، كما وتؤكد مراكز الغوص وجمعية العقبة للغوص دورها المميز بمشاركة واسعة ومحترفة من غواصي القوة البحرية والدفاع المدني ومتطوعي الغوص البيئي في حماية الحياة البحرية، وتوعية السائح وإشراكه بحملات تنظيف جوف البحر وبشكل دوري على مدار العام، ويعزز هوية الطبيعة في العقبة اعتبارها مسارا عالميا لهجرة الطيور، ويقدم مرصد طيور العقبة دورا بارزا في استقبال وإشراك السياحة المحلية والأجنبية في نشاطات المراقبة والتتبع أو عقد الحملات والمشاركة في يوم الطيور العالمي سنويا.
عالطبيعة تأشيرة تميز وتنوع أشكال السياحة والترفيه الواعي في العقبة ومحيطها الأميز والمختلف، ففي مسير لا يزيد على البحر نحو كيلومترات بسيطة تنطلق من زرقة البحر وألوان مرجانه لتصل لرمال وادي رم وتنوع ألوانها في كل زاوية لحركة اتجاه الشمس، ثم تنطلق ليلا لتتبع ومراقبة حركة النجوم فيها بمشهد لا يسجله هواة ومحترفو مراقبة النجوم في صفاء ووضوح في غير صحراء رم، لتستكمل مسيرة الوصول بكيلومترات جديدة لا تتعدى ساعة المسير بمركبة أرضية لتكون في فضاء عالمية البتراء والتي تزين عِقد المثلث الذهبي العقبة رم البتراء بورديتها وبكل نقشة في صخورها.
عَ“الطبيعة” أكثر من هوية، هي إستراتيجية عمل مستمرة يقود دفتها ركنا العقبة الأساس متمثلا بالسياحة والبيئة، ولتصبح عالمية يستوجب الابتكار في السلوك والتثقيف والإجراء وهنا اقترح ضرورة البدء بمنح كل زائر للعقبة تأشيرة يتم طباعتها أو ختمها على جواز السفر تحمل رسالة العقبة في توجهها العالمي ليكون شريكا لحماية وصون مواردها وتعطي للزائر امتيازا يتمثل بمشاركة هذا الدور ورسالة دعوة لأقرانه للزيارة امتدادا ونجاحا كنموذج للاستقطاب بما يستهوي الزائر لاختيار العقبة كما وتؤكد أن العقبة بوابة المرور له إلى البتراء ووادي رم.

MENAFN02122023000072011014ID1107525633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث