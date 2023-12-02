إصابة امرأة وطفلها إثر حادث سير في الزرقاء

إصابة امرأة وطفلها إثر حادث سير في الزرقاء
التاريخ
12/2/2023 2:18:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أسعفت كوادر الدفاع المدني مساء السبت، امرأة وطفلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي إثر حادث سير على أوتوستراد الزرقاء.
وأكدت كوادر الدفاع المدني في موقع الحدث أن حالتهم الصحية الآن جيدة.
وأضاف الدفاع المدني أنه يتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.
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