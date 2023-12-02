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إصابة امرأة وطفلها إثر حادث سير في الزرقاء

12/2/2023 2:18:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أسعفت كوادر الدفاع المدني مساء السبت، امرأة وطفلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي إثر حادث سير على أوتوستراد الزرقاء.
وأكدت كوادر الدفاع المدني في موقع الحدث أن حالتهم الصحية الآن جيدة.
وأضاف الدفاع المدني أنه يتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.

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