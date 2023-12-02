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الأخدود يتقدم خطوة مهمة

12/2/2023 2:16:54 PM
(MENAFN- Al Watan) خطا الأخدود خطوة مهمة وقفز إلى المركز الـ15 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه الاتفاق 1/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ15 للدوري، سجل للسماوي أندريه بوركا ((74))، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة متقدما على أبها بفارق الأهداف، وظل فارس الدهناء على 23 نقطة سابعا.

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