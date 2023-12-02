الأخدود يتقدم خطوة مهمة

الأخدود يتقدم خطوة مهمة
التاريخ
12/2/2023 2:16:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) خطا الأخدود خطوة مهمة وقفز إلى المركز الـ15 في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه الاتفاق 1/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الـ15 للدوري، سجل للسماوي أندريه بوركا ((74))، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة متقدما على أبها بفارق الأهداف، وظل فارس الدهناء على 23 نقطة سابعا.
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