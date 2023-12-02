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تسرب مياه التبريد لوحدات الوقود بمصفاة عبدالله الصباح في الكويت - جريدة الوطن السعودية

12/2/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏أعلنت شركة "البترول الوطنية" الكويتية عن حدوث تسرب لمياه التبريد الرئيسية لوحدات الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله صباح اليوم السبت.
‏وقد باشرت طواقم المصفاة عملية الإيقاف التدريجي والآمن للوحدات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتمكن فرق الصيانة من إصلاح الخلل بالسرعة الممكنة وإعادة تشغيل الوحدات بشكل تدريجي، وبما يضمن عدم تأثر عمليات التصدير.

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