طيران الإمارات بطلا لكأس أمريكا - جريدة الوطن السعودية

طيران الإمارات بطلا لكأس أمريكا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/2/2023 2:16:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج فريق طيران الإمارات النيوزيلندي بطلا لكأس أمريكا لليخوت في نسختها الـ37، التي استضافتها المملكة بجدة خلال الفترة من الـ29 من نوفمبر الماضي حتى الثاني من ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق. وقد بلغ فريق لونا روزا بيريلي الإيطالي النهائي مع الفريق النيوزيلندي.
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