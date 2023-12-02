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طيران الإمارات بطلا لكأس أمريكا - جريدة الوطن السعودية

12/2/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) توج فريق طيران الإمارات النيوزيلندي بطلا لكأس أمريكا لليخوت في نسختها الـ37، التي استضافتها المملكة بجدة خلال الفترة من الـ29 من نوفمبر الماضي حتى الثاني من ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 فرق. وقد بلغ فريق لونا روزا بيريلي الإيطالي النهائي مع الفريق النيوزيلندي.

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