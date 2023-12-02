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مهرجان الصقور يستقبل طلبات تسجيل الدوليين للمشاركة بمسابقاته - جريدة الوطن السعودية

12/2/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 استقبال عمليات تسجيل الصقارين الدوليين الراغبين في المشاركة، بالأشواط التأهيلية في مسابقتي الملواح (400 متر)، في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 14 ديسمبر الجاري. ويستمر نادي الصقور السعودي باستقبال عمليات التسجيل في مقر النادي حتى 5 ديسمبر الجاري، لمسابقة الملواح في جميع فئات الصقور يومياً، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً. ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تطويراً كبيراً هذا العام، لاسيما فيما يتعلق بمنح جوائز للمراكز العشرة الأولى في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، عوضاً عن المراكز الثلاثة الأولى.

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