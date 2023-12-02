مهرجان الصقور يستقبل طلبات تسجيل الدوليين للمشاركة بمسابقاته - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) يواصل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 استقبال عمليات تسجيل الصقارين الدوليين الراغبين في المشاركة، بالأشواط التأهيلية في مسابقتي الملواح (400 متر)، في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 14 ديسمبر الجاري. ويستمر نادي الصقور السعودي باستقبال عمليات التسجيل في مقر النادي حتى 5 ديسمبر الجاري، لمسابقة الملواح في جميع فئات الصقور يومياً، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً. ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تطويراً كبيراً هذا العام، لاسيما فيما يتعلق بمنح جوائز للمراكز العشرة الأولى في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، عوضاً عن المراكز الثلاثة الأولى.
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