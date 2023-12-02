دورة العداوي بـ 40 مسجدا وجامعا

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت، السبت، أكبر دورة علمية بمحافظة الدرب، دورة الشيخ عيسى بن عبدالله عداوي العلمية التاسعة، بجميع فروعها؛ فرع الجولة الدعوية، والدورة الفرعية في 40 مسجدا وجامعا بالمحافظة، حيث افتتحها الشيخ محمد المدخلي بمحاضرة ودرس علمي بجامع الرحمة.
وأوضح المؤسس والمشرف العام على دورة العداوي العلمية الشيخ حسين بن علي عداوي لـ((الوطن)) أن الدورة افتتحت بدرس للشيخ محمد بن زيد المدخلي في جامع الرحمة في عامها التاسع، وتستمر إلى يوم الجمعة في فنون علمية شتى بـ6 دروس في العقيدة والفقه والحديث، وسبقتها 40 كلمة في الدعوة الفرعية في 40 مسجدا وجامعا، كما اشتملت على الفرع النسائي بمحاضرتين في دار سمية ودار رقية للداعية أمل كيلاني.
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