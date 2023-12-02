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600 متطوع لمواجهة الأزمات

12/2/2023 2:13:23 PM

(MENAFN- Al Watan) نذر 600 متطوع ومتطوعة من جمعية سواعد بمنطقة جازان أنفسهم لخدمة المجتمع ولمساعدة الذين يتعرضون للمخاطر والتائهين وعمليات البحث عن المفقودين سواء في الصحراء، أو البحر، وفي الأودية، وما أن تصل إليهم إشارة النفير لأي عملية تجدهم في المقدمة جنبًا إلى جنب مع فرق الدفاع المدني، وشاركوا في 700 حالة إنقاذ متنوعة وكان أكبرها مشاركتهم في البحث عن أحد المفقودين من الشقيق وإلى صامطة.
الأولى من نوعها
أوضح عضو العمليات بفريق جمعية سواعد للبحث والإغاثة حيدر سفياني لـ((الوطن)) أن الجمعية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تتكون من أعضاء مؤهلين ومدربين على أعلى المستويات في مجالات الإنقاذ والإغاثة حسب تخصص كل عضو، ونعمل ونركز على توعية المجتمع بأهمية عمليات الإنقاذ والإغاثة، ويتكون أعضاء الفريق من أكثر من 600 عضو بشقيه الرجالي والنسائي جميعهم متطوعون. 700 حالة
أشار السفياني إلى أن عمليات البحث والإنقاذ بلغت أكثر من 700 حالة والتي نفذتها الجمعية، وكان آخرها قبل أيام بالمساهمة من قبل أعضاء الفريق في العثور على المتغيب المجرشي وتسليمه إلى أسرته بأحد محافظات منطقة جازان، وتتكون مجموعة الغواصين من أعضاء مدربين وحاصلين على شهادات عالمية في مجال الغوص.
سيارات معدلة
أما مجموعة الدفع الرباعي 4x4 فهم أعضاء يمتلكون مجموعة من سيارات معدلة ومهيئة لعمليات البحث والإنقاذ لتتحمل عمليات السحب والوصول إلى الأماكن الوعرة لإخراج المركبات أو البحث عن المفقودين. فضلا عن أن مجموعة الفرسان وأعضائها يملكون خيولًا خاصة بهم مدربين، ويمتلكون خبرات عالية في عمليات البحث عن المفقودين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالمركبات.
مسعفون ومتسلقون
وأضاف: هناك مجموعة المسانده تتكون من (المسعفين - والمتسلقين الجبال والنزول بالحبال- وطيران الدرون) ولها دور كبير جداً في عمليات البحث الانقاذ والاغاثة لما توليه من اهمية كبيرة في انقاذ الارواح والتعامل معها كمسعفين في الازمات والكوارث. وقال سفياني إن القسم النسائي قائم بجهود كبيرة ومشاركات فاعلة ويتكون من 7 مجموعات.

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