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مذيعة مصابة بالخرف تكشف العلاقة بين السهر والزهايمر

12/2/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت النجمة التليفزيونية فيونا فيليبس، لأول مرة عن تشخيص إصابتها بالخرف، وفي مقابلة جديدة قدمت المذيعة البالغة من العمر 62 عامًا تحديثًا وكشفت عن مخاوفها من أن تكون مسيرتها المهنية التي استمرت 15 عامًا في التلفزيون الصباحي قد ساهمت في إصابتها بمرض الزهايمر. وأمضت فيونا فيليبس، أكثر من عقد من الزمن وهي تستيقظ في الساعة 3.30 صباحًا لتقديم برامج صباحية، وغادرت البرنامج في ديسمبر 2008. وفي أثناء حديثها في إحدى المقابلات، قالت فيونا: "أسأل نفسي لماذا أصبت بهذا المرض المروع، وأتساءل عما إذا كانت كل السنوات التي قضيتها في الاستيقاظ مبكرًا عندما كنت أعمل على قناة GMTV قد ساهمت في إصابتي بمرض الزهايمر في سن مبكرة جدًا. كان تشخيصي مدمرًا. " وفي سبتمبر، قالت فيونا لصحيفة The Mirror إنها تحاول الاستمرار في حياتها قدر الإمكان، بعد أن تمكن مرض الزهايمر عائلتها.
بروتين الزهايمر
وذكر المعهد الوطني للصحة ( NIH )، أن الدراسات تشير إلى أن النوم يلعب دورًا في إزالة بيتا أميلويد من الدماغ، وهو أحد منتجات النفايات الأيضية الموجودة في السائل بين خلايا الدماغ (الخلايا العصبية). ويرتبط تراكم بيتا أميلويد بضعف وظائف المخ ومرض الزهايمر، علاوة على ذلك، تبين أن قلة النوم ترفع مستويات بيتا أميلويد في الدماغ لدى الفئران، ولا يُعرف سوى القليل عن تأثير الحرمان من النوم على مستويات بيتا أميلويد لدى الأشخاص. ووجد العلماء أيضًا أن المشاركين في الدراسة الذين لديهم زيادات أكبر في بيتا أميلويد أبلغوا عن حالة مزاجية أسوأ بعد الحرمان من النوم. تدعم هذه النتائج دراسات أخرى وجدت أن الحصين والمهاد يلعبان دورًا في اضطرابات المزاج.
قلة النوم في منتصف العمر
أضاف معهد ( NIH )، أن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى. وقد يستيقظون كثيرًا أثناء الليل ويجدون صعوبة في العودة إلى النوم. ويعتقد أن مشاكل النوم هذه ناتجة عن تغيرات في الدماغ ناجمة عن المرض والتي تؤثر على دورة النوم والاستيقاظ. وقد تابعت العديد من الدراسات حول النوم ومخاطر الإصابة بالخرف، وركزت على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وقد بحثت الدراسة في كيفية تأثير أنماط النوم في وقت مبكر من الحياة ظهور الخرف بعد عقود.
وأظهر تحليل البيانات أن الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر الذين يحصلون على 6 ساعات من النوم أو أقل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق. بالمقارنة مع أولئك الذين يحصلون على نوم طبيعي (يُعرف بـ 7 ساعات)، فإن الأشخاص الذين يحصلون على راحة أقل كل ليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 30 % لتشخيص إصابتهم بالخرف.

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