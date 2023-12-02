رمز سري لإخفاء المحادثات الحساسة في واتساب

MENAFN - Al Watan) أعلن القائمون على تطوير "واتساب" عن إطلاق إضافة مفيدة للدردشات الخاصة، وقدّم التطبيق أداة جديدة تماما تخفي الدردشات التي لا تريد أن يعرفها أحد عن طريق إخفائها بالكامل خلف رمز سري. ويمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء مجلد "الدردشات الخاصة" من القائمة العامة، ولن يكون مرئيًا إلا بعد إدخال الرمز السري في شريط البحث.



فإذا كنت لا تريد إخفاء المحادثات، يمكنك تركها في قائمة الدردشة العامة، ولنقل محادثة جديدة إلى الفئة المغلقة، ما عليك سوى الضغط عليها مع الاستمرار، لم تعد بحاجة إلى فتح إعدادات الدردشة.

يذكر أن التطبيق أعلن، في وقت سابق، عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام "أندرويد" بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر المقبل. وبحسب موقع الشركة، فإن تطبيق واتساب لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ. وجاء في بيان الشركة (المملوكة لشركة ميتا)، أن "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "أندرويد"، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث".