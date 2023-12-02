رمز سري لإخفاء المحادثات الحساسة في واتساب

(MENAFN
- Al Watan) أعلن القائمون على تطوير "واتساب" عن إطلاق إضافة مفيدة للدردشات الخاصة، وقدّم التطبيق أداة جديدة تماما تخفي الدردشات التي لا تريد أن يعرفها أحد عن طريق إخفائها بالكامل خلف رمز سري. ويمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء مجلد "الدردشات الخاصة" من القائمة العامة، ولن يكون مرئيًا إلا بعد إدخال الرمز السري في شريط البحث.
فإذا كنت لا تريد إخفاء المحادثات، يمكنك تركها في قائمة الدردشة العامة، ولنقل محادثة جديدة إلى الفئة المغلقة، ما عليك سوى الضغط عليها مع الاستمرار، لم تعد بحاجة إلى فتح إعدادات الدردشة.
يذكر أن التطبيق أعلن، في وقت سابق، عن توقفه عن العمل على الأجهزة، التي تعمل بنظام "أندرويد" بنظام تشغيل 4.1، بدءا من 24 أكتوبر المقبل. وبحسب موقع الشركة، فإن تطبيق واتساب لن يدعم العمل على قائمة مكونة من 16 جهازا موزعة بين أجهزة لوحية وهواتف ذكية، بدءا من هذا التاريخ. وجاء في بيان الشركة (المملوكة لشركة ميتا)، أن "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "أندرويد"، التي تعمل بنظام تشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث".
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