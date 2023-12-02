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5 مؤشرات لإمكانية انقطاع التنفس أثناء النوم

12/2/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة حديثة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، أنه اذا كان شخير الشخص قويا، فمن المحتمل أنه يعاني من "انقطاع التنفس الانسدادي" أثناء النوم، وهي حالة خطيرة، يتوقف فيها الأشخاص عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر في المرة الواحدة. وأشارت الدراسة إلى علاقة بين هذه الحالة وصغر حجم الدماغ، والأضرار التي لحقت بمسار اتصالات المادة البيضاء في الدماغ، وحتى بزيادة خطر الوفاة لأي سبب، بمعدل 3 أضعاف.
وأكدت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، على أنه إذا لم يُعالج انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، فإنّه يؤدي لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، والاكتئاب، وحتى الموت المبكر. وأوضحت الدراسة أن المصاب "بانقطاع التنفس الانسدادي" أثناء النوم لا يمكنه اكتشاف ذلك ما لم يخبره شخص آخر عن صوت شخيره المرتفع.
ولفت اختصاصي النوم وأمراض الرئة، والأستاذ المشارك في الطب السريري بكلية الطب في جامعة جنوب كاليفورنيا، الدكتور راج داسغوبتا: "أكثر من 30 مليون شخص مصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة، وغالبًا يتم تشخيص الحالة بشكل خاطئ". وأوضح داسغوبتا أن ثمة 5 علامات غريبة لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يجب مراقبتها.
الاكتئاب، والتعب، والأرق
اعتقد داسغوبتا أنّ بعض أعراض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم قد تكون مموّهة وتبدو كأنّها مشاكل تتعلّق بالصحة العقلية، أو ضباب الدماغ، أو مشاكل نوم أخرى. وأوضح داسغوبتا أنّ "النوم يؤثّر على قدرتنا على التفكير"، والتفاعل، والتذكّر، وحل المشاكل". وتابع: "تميل النساء تحديدًا إلى عدم الإبلاغ عن الأعراض غير النمطية مثل الأرق، والتعب، والاكتئاب".
التعرّق الليلي
أظهرت الأبحاث أنّ 30 % من الأشخاص الذين يعانون من "انقطاع التنفس الانسدادي" أثناء النوم أبلغوا عن تعرّق ليلي. وبرر ذلك الدنتور داسغوبتا أنّ "الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأوكسجين، ما يجعله يُصبح بوضعية استجابة الكر أو الفر، ويؤدي إلى التعرق الليلي".
الاستيقاظ المتكرّر
ونوه داسغوبتا بأن الاستيقاظ ليلاً لمرتين أو أكثر للتبوّل، أو ما يُعرف بالتبول الليلي، قد يكون علامة على انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.
صرير الأسنان
وقال داسغوبتا: إنّ "صرير الأسنان أو الضغط عليها أثناء النوم قد يكون أيضًا علامة على "انقطاع التنفس الانسدادي" أثناء النوم". وأضاف داسغوبتا: "السبب الشائع لصرير الأسنان يتمثّل بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، إذ تؤكد إحدى النظريات أن مجرى الهواء ينسد، لذا تتحرك عضلات الفم والفك لمحاولة تحريره، ولم يتم إثبات ذلك بعد".
الصداع الصباحي
وأشار داسغوبتا إلى أنّ الدراسات وجدت صلة بين الإصابة بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والاستيقاظ مع صداع.

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