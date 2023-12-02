Tiktok يواجه قيودا عالمية

(MENAFN
- Al Watan) بعد أن شهد TikTok في المملكة حملة إلكترونية لمقاطعة التطبيق، بناءً على شكاوى حول سياسات المنصة وتحيزها بحق المحتوى السعودي، انتشرت تكهنات بشأن حظره بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت شركات الاتصالات بحجب تصفح البرنامج من صفحات الاشتراك بباقات الإنترنت. فيما يواجه قيودًا وحظرًا متزايدًا على نطاق عالمي، ففي الولايات المتحدة، احتل الحظر الوشيك وجلسة الاستماع الأخيرة في الكونجرس مع الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، شو زي تشيو، عناوين الأخبار. علاوة على ذلك، في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، نفذت العديد من البلدان مستوى معينًا من القيود على التطبيق، إلى حد كبير بسبب مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني المرتبطة بشركتها الأم ByteDance، التي لها علاقات مع الحكومة الصينية. ومنعت الهيئات الحكومية الدولية بما في ذلك المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي الموظفين من استخدام التطبيق على هواتف شركاتهم، كما فعلت الحكومات الفيدرالية في البلدان في جميع أنحاء العالم.
مقاطعة محلية
تراجع تقييم ((تيك توك)) في المتاجر الإلكترونية، مؤخرا، بعد إعلان المقاطعة في المملكة عقب شكاوى من مستخدمين سعوديين تتعلق بفرض التطبيق قيودًا على المحتوى السعودي. وأدت الأزمة المشتعلة إلى انخفاض عدد المستخدمين السعوديين للتطبيق، كما أعلن عدد كبير جدًا من المشاهير مقاطعة البث، والآن أصبح خارج التطبيقات المشمولة في باقات الإنترنت في مختلف شركات الاتصالات.
قمع أمريكي
هدد انتصاران متتاليان أمام المحكمة الأمريكية لـTikTok هذا الأسبوع بجعل من الصعب على منتقدي الشركة قمعها، بعد أن رفض قاضي ولاية إنديانا دعوى قضائية ضد تطبيق الفيديو القصير الشهير، وقام قاضٍ فيدرالي بمنع قانون هو الأول من نوعه في مونتانا والذي كان سيحظر التطبيق على مستوى الولاية.
ولم تصل أي من الحالتين إلى نتيجة نهائية. لكن نتائج المرحلة المبكرة في كلتا الولايتين تظهر أنه عندما واجهت سياسات تيك توك الساخنة وجهًا لوجه مع الأساسيات الأساسية للقانون الأمريكي، خسرت السياسة. وفي كلتا الحالتين، فشلت الجهود المبذولة للقضاء على TikTok في اجتياز فحوصات أولية مثل ما إذا كانت تمتثل للتعديل الأول أو ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية في هذا الشأن، وفقًا لأحكام يوم الخميس. والحالتان لهما أصول مختلفة. طالبت الدعوى المرفوعة في ولاية إنديانا بفرض غرامات وقيود بأمر من المحكمة على TikTok بدعوى انتهاك قوانين حماية المستهلك بالولاية. تم رفع دعوى مونتانا بواسطة TikTok ومجموعة من منشئي المحتوى بعد أن سنت الولاية مشروع قانون، SB419، كان من شأنه أن يحظر التطبيق من العمل على الأجهزة الإلكترونية الشخصية داخل حدود الولاية. وتعكس الحالتان المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الحكوميون على جميع المستويات في الولايات المتحدة بشأن علاقات TikTok بالصين من خلال شركتها الأم ByteDance.
قوانين الاستخبارات
وزعم صناع السياسات أن قوانين الاستخبارات الصينية يمكن أن تجبر ByteDance على الكشف عن بيانات مستخدم TikTok الأمريكية للحكومة الصينية، لكن حتى الآن لم يقدم المسؤولون الأمريكيون علنًا أي دليل ملموس على الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحكومية.نشأت الدعوات المطالبة بحظر TikTok في الولايات المتحدة لأول مرة خلال إدارة ترمب وتزايدت وتضاءلت في السنوات التي تلت ذلك، لكن معظم محاولات حظر التطبيق تم الطعن فيها في المحكمة. عمليات الحظر الحكومية الوحيدة التي كانت فعالة في تقييد TikTok هي تلك التي تم فرضها على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والتي تستهدف استخدامه على الأجهزة الحكومية الرسمية. لكن لا يزال بإمكان ملايين الأجهزة الشخصية في الولايات المتحدة الوصول إلى TikTok بحرية.
دول قامت بفرض الحظر الجزئي أو الكلي على التطبيق:
أفغانستان
حظرت حركة طالبان تطبيق تيك توك في أفغانستان في أبريل 2022، قائلة إن محتوى المنصة ((لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية)).
أستراليا
في 4 أبريل، حظرت أستراليا التطبيق من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية، مشيرة إلى المخاوف الأمنية التي أثارتها وزارة الشؤون الداخلية.
بلجيكا
حظرت بلجيكا تطبيق TikTok من هواتف عمل المسؤولين الحكوميين. وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو: ((لا يمكننا أن نكون ساذجين: TikTok هي شركة صينية مكلفة حاليًا بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية)).
كندا
قالت منى فورتييه، رئيسة مجلس الخزانة، إن الحظر الجزئي يرجع إلى أن التطبيق يمثل ((مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمن)).
الدنمارك
منعت وزارة الدفاع الدنماركية الموظفين من تنزيل TikTok على أجهزة عملهم في مارس. فيما يتعلق مرة أخرى بالاعتبارات الأمنية التي تم تقييمها من قبل مركز الأمن السيبراني في البلاد.
الهند
اتخذت الهند خطوات ضد تيك توك في عام 2020، حيث نفذت حظرًا على مستوى البلاد على تيك توك و58 تطبيقًا صينيًا آخر، بسبب الانخراط في أنشطة تضر بسيادة الهند وسلامتها.
هولندا
على الرغم من أن هذا لا يشكل حظرًا تامًا، فقد طُلب من المسؤولين الهولنديين عدم استخدام TikTok.
نيوزيلندابعد اتخاذ العديد من الدول الأوروبية قرارات مماثلة، أعلن برلمان نيوزيلندا حظرًا على TikTok على جميع أجهزة الموظفين.
النرويج
حظر البرلمان النرويجي تطبيق TikTok على الأجهزة الحكومية في مارس، على الرغم من السماح لموظفي الخدمة المدنية باستخدام التطبيق لأسباب مهنية على أجهزتهم الشخصية.
تايوان
تم حظر الأجهزة الحكومية في تايوان من استخدام البرامج الصينية الصنع، بما في ذلك TikTok، في ديسمبر 2022.
المملكة المتحدة
تم منع وزراء الحكومة البريطانية من استخدام TikTok على هواتف وأجهزة العمل، بعد مراجعات أجراها المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.
الولايات المتحدة
في مارس، طالبت الولايات المتحدة شركة Bytedance ببيع TikTok أو مواجهة حظر كامل في البلاد. لم تضع الولايات المتحدة مطلقًا قيودًا على مستوى البلاد على أي تطبيق، ولكنها تناقش الآن ما إذا كانت ستفعل ذلك.
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