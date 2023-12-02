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Tiktok يواجه قيودا عالمية

12/2/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن شهد TikTok في المملكة حملة إلكترونية لمقاطعة التطبيق، بناءً على شكاوى حول سياسات المنصة وتحيزها بحق المحتوى السعودي، انتشرت تكهنات بشأن حظره بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت شركات الاتصالات بحجب تصفح البرنامج من صفحات الاشتراك بباقات الإنترنت. فيما يواجه قيودًا وحظرًا متزايدًا على نطاق عالمي، ففي الولايات المتحدة، احتل الحظر الوشيك وجلسة الاستماع الأخيرة في الكونجرس مع الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، شو زي تشيو، عناوين الأخبار. علاوة على ذلك، في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، نفذت العديد من البلدان مستوى معينًا من القيود على التطبيق، إلى حد كبير بسبب مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني المرتبطة بشركتها الأم ByteDance، التي لها علاقات مع الحكومة الصينية. ومنعت الهيئات الحكومية الدولية بما في ذلك المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي الموظفين من استخدام التطبيق على هواتف شركاتهم، كما فعلت الحكومات الفيدرالية في البلدان في جميع أنحاء العالم.
مقاطعة محلية
تراجع تقييم ((تيك توك)) في المتاجر الإلكترونية، مؤخرا، بعد إعلان المقاطعة في المملكة عقب شكاوى من مستخدمين سعوديين تتعلق بفرض التطبيق قيودًا على المحتوى السعودي. وأدت الأزمة المشتعلة إلى انخفاض عدد المستخدمين السعوديين للتطبيق، كما أعلن عدد كبير جدًا من المشاهير مقاطعة البث، والآن أصبح خارج التطبيقات المشمولة في باقات الإنترنت في مختلف شركات الاتصالات.
قمع أمريكي
هدد انتصاران متتاليان أمام المحكمة الأمريكية لـTikTok هذا الأسبوع بجعل من الصعب على منتقدي الشركة قمعها، بعد أن رفض قاضي ولاية إنديانا دعوى قضائية ضد تطبيق الفيديو القصير الشهير، وقام قاضٍ فيدرالي بمنع قانون هو الأول من نوعه في مونتانا والذي كان سيحظر التطبيق على مستوى الولاية.
ولم تصل أي من الحالتين إلى نتيجة نهائية. لكن نتائج المرحلة المبكرة في كلتا الولايتين تظهر أنه عندما واجهت سياسات تيك توك الساخنة وجهًا لوجه مع الأساسيات الأساسية للقانون الأمريكي، خسرت السياسة. وفي كلتا الحالتين، فشلت الجهود المبذولة للقضاء على TikTok في اجتياز فحوصات أولية مثل ما إذا كانت تمتثل للتعديل الأول أو ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية في هذا الشأن، وفقًا لأحكام يوم الخميس. والحالتان لهما أصول مختلفة. طالبت الدعوى المرفوعة في ولاية إنديانا بفرض غرامات وقيود بأمر من المحكمة على TikTok بدعوى انتهاك قوانين حماية المستهلك بالولاية. تم رفع دعوى مونتانا بواسطة TikTok ومجموعة من منشئي المحتوى بعد أن سنت الولاية مشروع قانون، SB419، كان من شأنه أن يحظر التطبيق من العمل على الأجهزة الإلكترونية الشخصية داخل حدود الولاية. وتعكس الحالتان المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الحكوميون على جميع المستويات في الولايات المتحدة بشأن علاقات TikTok بالصين من خلال شركتها الأم ByteDance.
قوانين الاستخبارات
وزعم صناع السياسات أن قوانين الاستخبارات الصينية يمكن أن تجبر ByteDance على الكشف عن بيانات مستخدم TikTok الأمريكية للحكومة الصينية، لكن حتى الآن لم يقدم المسؤولون الأمريكيون علنًا أي دليل ملموس على الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحكومية.نشأت الدعوات المطالبة بحظر TikTok في الولايات المتحدة لأول مرة خلال إدارة ترمب وتزايدت وتضاءلت في السنوات التي تلت ذلك، لكن معظم محاولات حظر التطبيق تم الطعن فيها في المحكمة. عمليات الحظر الحكومية الوحيدة التي كانت فعالة في تقييد TikTok هي تلك التي تم فرضها على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والتي تستهدف استخدامه على الأجهزة الحكومية الرسمية. لكن لا يزال بإمكان ملايين الأجهزة الشخصية في الولايات المتحدة الوصول إلى TikTok بحرية.
دول قامت بفرض الحظر الجزئي أو الكلي على التطبيق:
أفغانستان
حظرت حركة طالبان تطبيق تيك توك في أفغانستان في أبريل 2022، قائلة إن محتوى المنصة ((لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية)).
أستراليا
في 4 أبريل، حظرت أستراليا التطبيق من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية، مشيرة إلى المخاوف الأمنية التي أثارتها وزارة الشؤون الداخلية.
بلجيكا
حظرت بلجيكا تطبيق TikTok من هواتف عمل المسؤولين الحكوميين. وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو: ((لا يمكننا أن نكون ساذجين: TikTok هي شركة صينية مكلفة حاليًا بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية)).
كندا
قالت منى فورتييه، رئيسة مجلس الخزانة، إن الحظر الجزئي يرجع إلى أن التطبيق يمثل ((مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمن)).
الدنمارك
منعت وزارة الدفاع الدنماركية الموظفين من تنزيل TikTok على أجهزة عملهم في مارس. فيما يتعلق مرة أخرى بالاعتبارات الأمنية التي تم تقييمها من قبل مركز الأمن السيبراني في البلاد.
الهند
اتخذت الهند خطوات ضد تيك توك في عام 2020، حيث نفذت حظرًا على مستوى البلاد على تيك توك و58 تطبيقًا صينيًا آخر، بسبب الانخراط في أنشطة تضر بسيادة الهند وسلامتها.
هولندا
على الرغم من أن هذا لا يشكل حظرًا تامًا، فقد طُلب من المسؤولين الهولنديين عدم استخدام TikTok.
نيوزيلندابعد اتخاذ العديد من الدول الأوروبية قرارات مماثلة، أعلن برلمان نيوزيلندا حظرًا على TikTok على جميع أجهزة الموظفين.
النرويج
حظر البرلمان النرويجي تطبيق TikTok على الأجهزة الحكومية في مارس، على الرغم من السماح لموظفي الخدمة المدنية باستخدام التطبيق لأسباب مهنية على أجهزتهم الشخصية.
تايوان
تم حظر الأجهزة الحكومية في تايوان من استخدام البرامج الصينية الصنع، بما في ذلك TikTok، في ديسمبر 2022.
المملكة المتحدة
تم منع وزراء الحكومة البريطانية من استخدام TikTok على هواتف وأجهزة العمل، بعد مراجعات أجراها المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة.
الولايات المتحدة
في مارس، طالبت الولايات المتحدة شركة Bytedance ببيع TikTok أو مواجهة حظر كامل في البلاد. لم تضع الولايات المتحدة مطلقًا قيودًا على مستوى البلاد على أي تطبيق، ولكنها تناقش الآن ما إذا كانت ستفعل ذلك.

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