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%80 من بالغي جازان عرضة لاعتلال الدهون

12/2/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّنت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق مكون من باحثين من جامعتي جازان والملك خالد والبرنامج المشترك للطب الوقائي بمنطقة عسير، أسباب أن ما يقارب نصف البالغين في منطقة جازان قد يعانون اعتلال الدهون مقارنة بنسب انتشار أقل في مناطق أخرى من المملكة العربية السعودية.
ونُفذت الدراسة لقياس مسببات انتشار اعتلال الدهون لدى البالغين في منطقة جازان بجنوب المملكة، وتكمن أهميتها في كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة التي تفسر الارتفاع في معدلات انتشار اعتلال الدهون لدى البالغين.
عينة الدراسة
جاء تنفيذ هذه الدراسة استنادا إلى نتائج دراسة وطنية سابقة أفادت بأن ما يقارب نصف البالغين في المنطقة قد يعانون اعتلال الدهون مقارنة بنسب انتشار أقل في مناطق أخرى من المملكة.
وأوضح رئيس الفريق البحثي، الدكتور موسى غزواني من البرنامج المشترك للطب الوقائي في منطقة عسير، أن عينة البحث شملت 244 من مراجعي مراكز الرعاية الأولية في منطقة جازان، حيث تم جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات شخصية مع عينة الدراسة، لسؤالهم عن معلوماتهم الديموغرافية، ومسببات انتشار اعتلال الدهون، ونمط الحياة الذي يشمل استهلاك الأغذية الغنية بالدهون، وكذلك ممارسة الرياضة ومستوى النشاط البدني.
بلا تشخيص
أفادت نتائج الدراسة بأن ما يقارب 80% من الذين لم يتم تشخيصهم باعتلال الدهون سابقا لديهم عامل خطورة واحدة أو أكثر لحدوث اعتلال الدهون.
كذلك، أفادت نتائج الدراسة بأن 60% من عينة الدراسة لم يجروا أي فحص لمستويات الدهون بالدم طيلة حياتهم.
عوامل ومسببات
أوضح البروفيسور إبراهيم قصادي، أستاذ الوبائيات بكلية طب جامعة جازان، أن عوامل الإصابة باعتلال الدهون تشمل زيادة الوزن والسمنة، ووجود تاريخ عائلي لاعتلال الدهون والكولسترول، والتقدم في العمر، خصوصا لمن بلغوا الأربعين سنة أو أكثر، ونمط الحياة غير الصحي الذي يشمل التدخين، واستهلاك الأغذية الغنية بالدهون، وعدم ممارسة الرياضة، والقلق.
وكذلك توجد بعض الأمراض والأدوية التي تسبب ارتفاع مستوى الدهون بالدم بشكل مرضٍ مثل اعتلال الغدة الدرقية واستخدام أدوية الكورتيزون.
عدم ممارسة الرياضة
شرح البروفيسور قصادي أنه عند سؤال عينة الدراسة من الذين لم يتم تشخيصهم سابقا باعتلال الدهون عن عوامل خطورة الإصابة بالمرض كان أكثر العوامل انتشارا هو عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، واستهلاك وجبات ذات محتوى عالٍ من الدهون، وإضافة الدهون بشكل مباشر (مثل زيت السمسم أو السمن) في أثناء الطبخ، أو إضافته عند استهلاك الطعام، وكذلك ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى العينة، مما يفيد بوجود نسبة عالية من ارتفاع الوزن والسمنة.
خطورة أعلى
أكد الدكتور أحمد البحري، المختص بالطب الوقائي عضو هيئة التدريس في كلية طب جازان، أن من ضمن عينة الدراسة تم تصنيف 28% من المشاركين في الدراسة، ولم يسبق تشخيصهم بمرض اعتلال الدهون، كبالغين ذوي خطورة أعلى للإصابة باعتلال الدهون.
نمط حياة
بيّن الدكتور البحري أن المستويات العالية لوجود عوامل الإصابة بالمرض ينبغي أن يصاحبها تعديل نمط حياة بطريقة تؤدي إلى تخفيض خطورة الإصابة، وكذلك إجراء الفحص الدوري لمستويات الدهون بالدم، لما في التشخيص المبكر من أهمية لبدء العلاج مبكرا، وكذلك تقليل حصول المضاعفات الناتجة عن زيادة مستويات الدهون بالأوعية الدموية، حيث إن مرض اعتلال الدهون هو مرض قابل للوقاية منه باتباع الممارسات التي تقلل عوامل الخطورة به، وتقليل الإصابة بمضاعفاته اللاحقة مثل أمراض القلب والجلطات.
وأوضح أنه على الرغم من أن أمراض الأوعية الدموية والجلطات هي من الأمراض المنتشرة في المجتمع السعودي ومسبب مهم للوفاة لدى البالغين، فإن جهود الوقاية منها غير كافية، وهذا يوضح أهمية الفحص الدوري، وتحري البالغين مستويات الدهون بالدم.

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