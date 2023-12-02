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رغم العقوبات.. روسيا في قائمة أكبر 5 موردين للحبوب إلى أوروبا

12/2/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت بيانات أوروبية عن عودة روسيا إلى قائمة أكبر 5 موردين للحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام ونصف العام، وذلك نتيجة لأكبر حجم من المشتريات منذ مارس 2022. وأظهرت بيانات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي رفع في سبتمبر الماضي، وارداته من الحبوب الروسية بشكل حاد بنسبة 22% على مدار الشهر و10 مرات على مدار العام، لتصل إلى 180 ألف طن. وهذا هو الحد الأقصى منذ مارس 2022، والذي سمح لروسيا باحتلال المركز الرابع بين أكبر مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وتلتها كندا في المركز الخامس. وبحسب البيانات، احتلت أوكرانيا المركز الأول في قائمة مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث زادت عمليات التوريد من هناك بنسبة 1 % خلال الشهر، على العكس من ذلك، انخفضت على مدار العام بنسبة الربع إلى 1.2 مليون طن. وتحتل البرازيل المركز الثاني حيث عملت على زيادة صادراتها خلال الشهر بمقدار 1.8 مرة، لتصل إلى 1.1 مليون طن. وجاءت تركيا في المركز الثالث، حيث أرسلت 204 ألف طن من الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي.

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