رغم العقوبات.. روسيا في قائمة أكبر 5 موردين للحبوب إلى أوروبا

(MENAFN
- Al Watan) كشفت بيانات أوروبية عن عودة روسيا إلى قائمة أكبر 5 موردين للحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام ونصف العام، وذلك نتيجة لأكبر حجم من المشتريات منذ مارس 2022. وأظهرت بيانات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي رفع في سبتمبر الماضي، وارداته من الحبوب الروسية بشكل حاد بنسبة 22% على مدار الشهر و10 مرات على مدار العام، لتصل إلى 180 ألف طن. وهذا هو الحد الأقصى منذ مارس 2022، والذي سمح لروسيا باحتلال المركز الرابع بين أكبر مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي وتلتها كندا في المركز الخامس. وبحسب البيانات، احتلت أوكرانيا المركز الأول في قائمة مصدري الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث زادت عمليات التوريد من هناك بنسبة 1 % خلال الشهر، على العكس من ذلك، انخفضت على مدار العام بنسبة الربع إلى 1.2 مليون طن. وتحتل البرازيل المركز الثاني حيث عملت على زيادة صادراتها خلال الشهر بمقدار 1.8 مرة، لتصل إلى 1.1 مليون طن. وجاءت تركيا في المركز الثالث، حيث أرسلت 204 ألف طن من الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي.
MENAFN02122023000089011017ID1107525608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.