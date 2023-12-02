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أمير مكة يقدم واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN- Al Watan) قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز - يرحمه الله -. وسأل سموه المولى سبحانه أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

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