أمير مكة يقدم واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

أمير مكة يقدم واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
التاريخ
12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأبناء الأمير ممدوح بن عبدالعزيز - يرحمه الله -. وسأل سموه المولى سبحانه أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.
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