-->

Sunday, 03 December 2023 07:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطائي يصطاد الفتح

12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج الطائي بانتصار مهم على مضيفه الفتح 1/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل هدف المواجهة الوحيد بيرنارد مينساه ((87 ضربة جزاء))، ليرفع صائد الكبار رصيده إلى 17 نقطة، وبقي الفتح على 24 نقطة.

MENAFN02122023000089011017ID1107525604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث