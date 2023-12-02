الطائي يصطاد الفتح

الطائي يصطاد الفتح
التاريخ
12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) خرج الطائي بانتصار مهم على مضيفه الفتح 1/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل هدف المواجهة الوحيد بيرنارد مينساه ((87 ضربة جزاء))، ليرفع صائد الكبار رصيده إلى 17 نقطة، وبقي الفتح على 24 نقطة.
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