موسونا يعود لقيادة المدرسة

(MENAFN
- Al Watan) بات مهاجم الرياض، الزيمبابوي ناوليدج موسونا، جاهزًا للمشاركة مع مدرسة الوسطى، في المواجهة التي ستجمع الرياض بالنصر الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع الشباب، والتي أقيمت في الـ5 من أكتوبر الماضي، وغاب عن الفريق منذ ذلك الوقت.
وأشارت المصادر إلى أن مدرب الفريق، البرازيلي أودير هيلمان، فضل استبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة الحزم، الخميس الماضي، ضمن الجولة 15؛ لحاجته إلى مزيد من الجرعات اللياقية.
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