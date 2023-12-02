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موسونا يعود لقيادة المدرسة

12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مهاجم الرياض، الزيمبابوي ناوليدج موسونا، جاهزًا للمشاركة مع مدرسة الوسطى، في المواجهة التي ستجمع الرياض بالنصر الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع الشباب، والتي أقيمت في الـ5 من أكتوبر الماضي، وغاب عن الفريق منذ ذلك الوقت.
وأشارت المصادر إلى أن مدرب الفريق، البرازيلي أودير هيلمان، فضل استبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة الحزم، الخميس الماضي، ضمن الجولة 15؛ لحاجته إلى مزيد من الجرعات اللياقية.

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