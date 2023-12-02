تشافي : أتلتيكو منافس شرس

تشافي : أتلتيكو منافس شرس
التاريخ
12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) بين مدرب برشلونة، الإسباني تشافي هيرنانديز، أن مواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم، مهمة ضد منافس مباشر للفوز بالألقاب هذا الموسم، وأن الأتلتيكو دائمًا ما يكون صعبًا للغاية أمام فريق شرس.
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