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تشافي : أتلتيكو منافس شرس

12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بين مدرب برشلونة، الإسباني تشافي هيرنانديز، أن مواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم، مهمة ضد منافس مباشر للفوز بالألقاب هذا الموسم، وأن الأتلتيكو دائمًا ما يكون صعبًا للغاية أمام فريق شرس.

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