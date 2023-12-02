تأجيل اضطراري لموقعة بايرن وبرلين

تأجيل اضطراري لموقعة بايرن وبرلين
التاريخ
12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) تأجلت مواجهة بايرن ميونخ ويونيون برلين لحساب الجولة 13 للدوري الألماني، بعدما أثر تساقط الثلوج بكثافة على حالة ملعب ((أليانز آرينا))، الذي اكتسى بالجليد، لتقرر رابطة ((البوندسليجا)) تأجيل المباراة.
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