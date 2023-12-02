بيريز يغلق الباب أمام نابولي

بيريز يغلق الباب أمام نابولي
التاريخ
12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الباب أمام رحيل إبراهيم دياز أمام رئيس نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، الذي أبدى إعجابه واهتمامه بعدد من اللاعبين، من ضمنهم دياز.
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