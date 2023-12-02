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حرب الفضاء.. كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي للتجسس

12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد اعتماد كوريا الجنوبية جزئيًا على أقمار التجسس الأمريكية لمراقبة تحركات كوريا الشمالية، أطلقت أول قمر صناعي لها للتجسس العسكري إلى الفضاء، بعد ما يزيد قليلًا عن أسبوع من إعلان كوريا الشمالية أنها وضعت قمرها الصناعي للتجسس في المدار لأول مرة مع تصاعد التوترات بين الخصمين.
وتم إطلاقه من قاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء في كاليفورنيا باستخدام صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وكان الأول من بين خمسة أقمار صناعية للتجسس تخطط كوريا الجنوبية لإرسالها إلى الفضاء بحلول عام 2025 بموجب عقد مع سبيس إكس. وكان من المقرر عقد هذا الحدث في وقت سابق من الأسبوع ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الجوية.
نظام مراقبة
وقال بيان للوزارة إن الإطلاق سمح للجيش الكوري الجنوبي بالحصول على نظام مراقبة فضائي مستقل. وأضافت أن القمر الصناعي سيساعد أيضًا في تعزيز قدرة الضربات الصاروخية الوقائية للجيش، وهي جزء رئيسي مما يسمى بنظام المحاور الثلاثة الذي يشمل الدفاع الصاروخي وقدرات انتقامية هائلة.
وبعد فشل إطلاقين في وقت سابق من هذا العام، قالت كوريا الشمالية إنها نجحت في وضع قمرها الصناعي للتجسس ماليجيونج-1 في مداره الأسبوع الماضي. وقالت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين إن قمرها الصناعي أرسل صورا من الفضاء لمواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بما في ذلك البيت الأبيض والبنتاغون. لكنها لم تنشر بعد أيًا من صور الأقمار الصناعية تلك.
وأكد مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون أن القمر الصناعي الكوري الشمالي دخل مداره، لكن العديد من الخبراء الخارجيين يتساءلون عما إذا كان بإمكانه إرسال صور عالية الدقة مفيدة عسكريًا.
- أثار إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي إدانات فورية وقوية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرهما.
- تحظر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطلاق أي أقمار صناعية من قبل كوريا الشمالية، وتعتبرها بمثابة غطاء لاختبار تكنولوجيا الصواريخ طويلة المدى.
- ردت كوريا الشمالية بغضب قائلة إن لها حقوقا سيادية في إطلاق أقمار تجسس صناعية لمواجهة ما تسميه الأعمال العدائية الأمريكية المتزايدة.
- هددت وزارة الدفاع الكورية الشمالية باتخاذ خطوات لم تحددها للقضاء على أو تقويض قدرات أقمار التجسس الأمريكية.

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