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عدوان الاحتلال انتقل لجنوب غزة والمدنيون بلا حماية

12/2/2023 2:13:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أعداد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي عاد من جديد بعد انتهاء هدنة تبادل الرهائن مع حماس، حيث قصفت إسرائيل أهدافا في النصف الجنوبي المزدحم من قطاع غزة، وأمرت بإخلاء المزيد من الأحياء المخصصة للهجوم، حتى في الوقت الذي حثتها فيه الولايات المتحدة وآخرون على بذل المزيد من الجهد، لحماية المدنيين في غزة بعد يوم من انهيار الهدنة.
تقسيم القطاع
ومع استئناف القتال، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة على الإنترنت تقسم قطاع غزة إلى مئات من قطع الأراضي المرقمة، وطلب من السكان التعرف على عدد مواقعهم قبل تحذيرات الإخلاء.
واستخدم الجيش الخريطة للمرة الأولى، وأدرج أكثر من عشرين رقم قطعة أرض في المناطق المحيطة بمدينة غزة في شمال وشرق خان يونس. وبشكل منفصل، أسقط الجيش منشورات تتضمن أوامر إخلاء على بلدات شرق خان يونس.
وأثارت الخرائط والمنشورات حالة من الذعر والارتباك، خاصة في الجنوب المزدحم. ومع عدم قدرتهم على الذهاب إلى شمال غزة أو مصر المجاورة، فإن ملاذ النازحين الوحيد هو التنقل داخل منطقة تبلغ مساحتها 220 كيلومترًا مربعًا (85 ميلًا مربعًا).
أسبوع واحد
وقُتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني منذ استئناف القتال، بعد هدنة استمرت أسبوعًا مع حركة حماس في القطاع، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. بينما تعرضت عدة منازل للقصف في أنحاء غزة، وتم الإبلاغ عن سقوط العديد من الضحايا بغارة دمرت منزلا على مشارف مدينة غزة.
وبشكل منفصل، أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى في غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر تجاوز 15.200، وهي قفزة حادة من العدد السابق الذي يزيد على 13.300 في 20 نوفمبر، حيث توقفت ((الصحة)) عن إصدار تحديثات يومية للأخبار بعد انقطاع الاتصال بسبب الحرب. تدمير واسع
ومع انتهاء الهدنة المؤقتة، حثت الولايات المتحدة، أقرب حليف لها، إسرائيل على بذل المزيد من الجهد، لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وجاء هذا النداء بعد أن أدى الهجوم الجوي والبري العنيف في الأسابيع الأولى من الحرب إلى تدمير مناطق واسعة في شمال غزة، مما أسفر عن مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريد مئات الآلاف. بينما يعيش الآن نحو مليوني فلسطيني، أي جميع سكان غزة تقريبًا، محشورين في النصف الجنوبي من القطاع.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستجيب للنداءات الرامية إلى إنقاذ المدنيين.
وقد قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، بغارة جوية على منزل في مدينة دير البلح جنوب البلاد، بحسب المستشفى الذي نقلت إليه الجثث. كما استقبل المستشفى سبع جثث لأشخاص آخرين قتلوا بغارات جوية ليلية، بينهم طفلان.
وفي شمال غزة، دمرت غارة جوية مبنى سكنيا يستضيف عائلات نازحة في مخيم جباليا للاجئين الواقع على مشارف مدينة غزة. استئناف الاحتلال عدوانه: أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مقتل ما لا يقل عن 178 فلسطينيا وإصابة 589 آخرين منذ الاستئناف توقفت العمليات الإنسانية داخل غزة إلى حد كبير طالبت ((أوتشا)) أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وذلك بموجب القانون الدولي

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