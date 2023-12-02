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الصومال يشيد برفع حظر الأسلحة لدحر مسلحي الشباب

12/2/2023 2:13:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تخلصت الصومال من حظر الأسلحة الواقع عليها منذ أكثر من 30 عامًا. وذلك بعد أن صوت المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع لصالح القرار الذي صاغته بريطانيا لرفع حظر الأسلحة.
ورحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بتصويت مجلس الأمن الدولي على رفع حظر الأسلحة، حيث يواجه الصومال تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك وجود الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب.
وفي بيان قال وزير الإعلام داود عويس إن رفع الحظر سيساعد على تحديث القوات المسلحة في البلاد. وإن الحكومة الصومالية بحاجة إلى الوصول إلى الأسلحة والمعدات الحديثة لمكافحة هذه التهديدات بشكل فعال والحفاظ على الأمن داخل حدودها.
أصبحنا أحرارا
وقال الرئيس الصومالي، في بيان متلفز بعد وقت قصير من اعتماد القرار، إن رفع الحظر ((يعني أننا أصبحنا الآن أحرارًا في شراء أي أسلحة نحتاجها))، مضيفًا أن ((الدول الصديقة والحلفاء)) يمكنهم الآن ((تزويدنا بالإمدادات اللازمة والأسلحة دون أية حدود أو قيود)).
تم فرض الحظر على الصومال عام 1992 لوقف بيع الأسلحة لأمراء الحرب الذين أطاحوا بالدكتاتور السابق محمد سياد بري، أدت الإطاحة إلى عقود من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار في البلاد، حيث قاتل أمراء الحرب ضد بعضهم البعض.
وفي الشهر الماضي، تعهد محمود بالقضاء على الجماعة الإسلامية، حركة الشباب، بحلول ديسمبر 2024. وفقدت الجماعة المتشددة مساحات واسعة من الأراضي منذ أن شنت الحكومة المدعومة من الميليشيات المحلية وقوات الاتحاد الإفريقي والقوى الغربية، هجومًا واسع النطاق ضدها بشهر مايو.
حركة الشباب
ومع ذلك، كانت فرنسا العضو الوحيد الذي امتنع عن التصويت عند التصويت على قرار آخر لإعادة فرض حظر الأسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، قائلة إن القرار يفتقر إلى إشارات إلى النزاعات الإقليمية بين جيبوتي وإريتريا.
ويعاني الصومال من سنوات من الصراع ويعتمد بشكل كبير على مدى عقود على دعم قوات الاتحاد الإفريقي، فضلا عن القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وتركيا، للحفاظ على الأمن ومواجهة التهديد الذي تشكله الجماعات المتطرفة المسلحة العاملة داخل الصومال.
- الصومال: تم فرض الحظر على الأسلحة عليه عام 1992.
- يعاني منذ سنوات من الصراع.
- يعتمد بشكل كبير على مدى عقود على دعم قوات الاتحاد الإفريقي والقوى الغربية.
- يواجه تهديد مستمر من الجماعات المتطرفة المسلحة العاملة داخل الصومال.

MENAFN02122023000089011017ID1107525597

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