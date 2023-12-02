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أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة في حربها مع روسيا

12/2/2023 2:13:21 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الحرب مع روسيا تمر بمرحلة جديدة، مع توقع أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال، بعد هجوم مضاد صيفي فشل في تحقيق النتائج المرجوة بسبب النقص المستمر في الأسلحة والقوات البرية. وعلى الرغم من النكسات، قال: ((أوكرانيا لن تستسلم. لدينا مرحلة جديدة من الحرب، وهذه حقيقة. الشتاء ككل هو مرحلة جديدة من الحرب)).
نفاد المخزون
وبيّن زيلينسكي أنه يخشى توقف الدعم الغربي بسبب الاضطرابات التي ستنشأ خلال عام الانتخابات الأمريكية، وتداعياتها المحتملة على بلاده، التي شهدت التفاف المجتمع الدولي حولها إلى حد كبير بعد الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.
كما أن الهجوم المضاد المرتقب، المدعوم بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، لم يحقق الاختراقات المتوقعة. والآن، يشعر بعض المسؤولين الأوكرانيين بالقلق بشأن ما إذا كانت المساعدات الإضافية ستكون سخية بالقدر نفسه.
وفي الوقت نفسه، بدأت مخزونات الذخيرة في النفاد، مما يهدد بإيقاف العمليات في ساحة المعركة الأوكرانية. تحديات جديدة
ومع اقتراب فصل الشتاء، الذي يغطي أوكرانيا، في زمن الحرب مرة أخرى يجب على القادة العسكريين أن يواجهوا تحديات جديدة، ولكن مألوفة مع اقتراب الصراع من نهاية عامه الثاني الكامل، فهناك درجات حرارة متجمدة، وحقول قاحلة تترك الجنود مكشوفين، وهناك تهديد متجدد يتمثل في شن هجمات جوية روسية واسعة النطاق على المدن التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمدنيين.
وقال زيلينسكي: ((لهذا السبب، فإن حرب الشتاء صعبة))، معطيا تقييما صريحا للهجوم المضاد الذي حدث في الصيف الماضي: ((أردنا نتائج أسرع. من هذا المنطلق، للأسف، لم نحقق النتائج المرجوة.
وأضاف: ((أوكرانيا لم تحصل على كل الأسلحة التي تحتاجها من حلفائها، والقيود المفروضة على حجم قوتها العسكرية حالت دون تحقيق تقدم سريع)).
دعم كبير
وعلق جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ردا على تعليقات زيلينسكي بشأن المساعدات العسكرية، أن الولايات المتحدة قدمت دعما ((غير مسبوق)).
وأضاف: ((بالتأكيد لا أستطيع أن أشكك في تقدير الرئيس زيلينسكي بأنهم لم يحققوا النجاح الذي كانوا يأملون في تحقيقه. لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة فعلت كل ما في وسعها. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد تقديم المزيد لكنها تواجه مقاومة من النواب الجمهوريين في الكونجرس)).
واستطرد: ((إذا لم نحصل على هذا الدعم من الكونجرس، فإن الرسالة التي سيرسلها إلى جميع أنحاء العالم حول مدى أهمية أوكرانيا، ومدى قدرة الولايات المتحدة وقيادتنا على تقديمها لشركائنا حول العالم، ستكون عالية)).

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