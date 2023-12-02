تدشين الحركة المرورية بجسر نايف

(MENAFN
- Al Watan) دشّنت أمانة منطقة المدينة المنورة، جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، مع طريق السلام، بعد انتهاء الأعمال القائمة في المشروع بطول 1250 مترًا طوليًا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه وانطلاق الحركة المرورية على الجسر.
ويعد الجسر من الجسور الهامة، التي ستسهم في سهولة وجودة في الحركة المرورية، وحل الاختناقات المرورية في التقاطع، ويسهل من انسيابية الحركة والتنقل على سكان المدينة وزائريها من وإلى المسجد النبوي، ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، إلى جانب أحياء غرب المدينة، وجامعة طيبة والجامعة الإسلامية، ومجموعة من معالم المدينة كوادي العقيق المبارك، ومطبعة المصحف الشريف، حيث جرى تنفيذه بأكثر من 2400 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، و6500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى ما يزيد على 550 طنًا من الحديد مسبق الإجهاد. ويضم الجسر 3 حارات في كل اتجاه، وحارات للخدمة في كل اتجاه، والرجوع إلى الخلف، وإشارة ضوئية أسفل الجسر لتيسير الحركة المرورية لمرتادي طرق الخدمة في الموقع بكل يسر وسهولة، كما تم تعزيز أنسنة المنطقة المحيطة بالجسر، وتنفيذ مسار للنقل الترددي، وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير، ومسارات للدرجات الهوائية.
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