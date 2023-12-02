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تدشين الحركة المرورية بجسر نايف

12/2/2023 2:13:21 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّنت أمانة منطقة المدينة المنورة، جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، مع طريق السلام، بعد انتهاء الأعمال القائمة في المشروع بطول 1250 مترًا طوليًا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه وانطلاق الحركة المرورية على الجسر.
ويعد الجسر من الجسور الهامة، التي ستسهم في سهولة وجودة في الحركة المرورية، وحل الاختناقات المرورية في التقاطع، ويسهل من انسيابية الحركة والتنقل على سكان المدينة وزائريها من وإلى المسجد النبوي، ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، إلى جانب أحياء غرب المدينة، وجامعة طيبة والجامعة الإسلامية، ومجموعة من معالم المدينة كوادي العقيق المبارك، ومطبعة المصحف الشريف، حيث جرى تنفيذه بأكثر من 2400 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، و6500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى ما يزيد على 550 طنًا من الحديد مسبق الإجهاد. ويضم الجسر 3 حارات في كل اتجاه، وحارات للخدمة في كل اتجاه، والرجوع إلى الخلف، وإشارة ضوئية أسفل الجسر لتيسير الحركة المرورية لمرتادي طرق الخدمة في الموقع بكل يسر وسهولة، كما تم تعزيز أنسنة المنطقة المحيطة بالجسر، وتنفيذ مسار للنقل الترددي، وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير، ومسارات للدرجات الهوائية.

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