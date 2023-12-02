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47 عنصرا ترصدها البلديات لتحسين جودة الحياة

12/2/2023 2:13:21 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطة لمعالجة التشوه البصري لتحقيق الوصول إلى مدن حضرية خالية من التشوهات، وذلك بمعالجة مظاهر التشوه البصري للحد منها في المدن ومعالجة آثارها، وتصحيح السلوكيات المرتبطة بها، ورفع الوعي حول أهمية الحفاظ على المرافق العامة في المملكة.
وتعمل الوزارة على خطة تتمثل في معالجة 47 ظاهرة تشكل تشوها بصريا بالمدن لرفع جودة الحياة، وتتمثل تلك الظواهر في رفع السيارات التالفة، وتجديد أثاث الشوارع، وتحسين أعمدة الاتصالات، وإصلاح الأحواض الزراعية والأرصفة المتهالكة والأعمدة والأسلاك الكهربائية ومعالجتها، ومخلفات البناء وأطباق الأقمار الصناعية، وأعمدة الإنارة والأراضي الفضاء، والأسوار المتهالكة، والبائعة الجائلين، وكذلك الحدائق والملاعب المهجورة، والسيارات التالفة، واللوحات الإعلانية، واللوحات التجارية، والمباني المهجورة، والحاويات، وتكدس النفايات والحواجز الخرسانية، كما تعمل على إزالة الكتابات المشوهة على الجدران، والدهان واللوحات الإرشادية، واللوحات التحذيرية، والمطبات العشوائية، والمظلات وألوان المباني المتهالكة، وتسوير المباني تحت الإنشاء، وتغطية المباني تحت الإنشاء، وحفر الشوارع ودورات المياه، والهناجر المخالفة فوق الأسطح، وتسرب المياه، وتغطية الشرفات، وتكسيات المباني المتهالكة، ودهان حواجز الأرصفة الجانبية، وعدم دهان العلامات الأرضية بالشوارع، ومجاري تمديد التكييف، ومخلفات البناء، ومساحات مخصصة للتشجير.

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