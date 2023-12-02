كوب 28: تعهد 118 دولة بزيادة نشر الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال

MENAFN - Al-Borsa News) تعهدت نحو 118 حكومة بزيادة نشر الطاقة المتجددة في العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 اليوم السبت خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) مع السعي إلى تقليص نسبة الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة عالميا.

وجاء التعهد ضمن مجموعة من الإعلانات في كوب28 اليوم بهدف التخلص من الكربون في قطاع الطاقة الذي يشكل مصدر نحو ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

موضوعاتأمريكا تكشف عن خطة في كوب 28 لخفض انبعاثات غاز الميثان أوكرانيا تتسلم حزمة مساعدات عسكرية جديدة من ألمانيا مصدر الإماراتية تسعى لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاوات في أنجولا

ومن بين الإعلانات توسيع قدرات الطاقة النووية وخفض انبعاثات غاز الميثان والحد من التمويل الخاص في استخدام الفحم لتوليد الطاقة.

وقال وزير الصناعة الإماراتي ورئيس كوب28 سلطان الجابر“يمكن أن يساعد هذا في تحول العالم عن حرق الفحم دون التقاط الكربون واحتجازه، وسوف يحقق ذلك”.

وقالت الأطراف التي أيدت التعهد وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات إنه سيساعد على تخليص نظام الطاقة العالمي من الوقود الأحفوري المسبب لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 على الأكثر.

ومن بين الدول المؤيدة للتعهد البرازيل ونيجيريا وأستراليا واليابان وكندا وتشيلي وبربادوس.

وفي حين أشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة نشر الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لم تؤيد أي منهما اليوم التعهد الشامل الذي يجمع بين زيادة استخدام الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

ويريد المؤيدون للتعهد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والإمارات، إدراجه في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ حتى يصبح هدفا عالميا. ويتطلب هذا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.

ودعا التعهد، الذي كانت رويترز أول من نشر مسودة له في الشهر الماضي، إلى“الخفض التدريجي لطاقة الفحم المتواصلة” وعدم تمويل محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.

كما يشمل هدف زيادة كفاءة استخدام الطاقة عالميا إلى المثلين بحلول عام 2030.

وتصر الدول المعرضة لخطر تغير المناخ على ضرورة أن تقترن الأهداف باتفاق بين الدول في كوب28 للتخلص التدريجي من استخدام العالم للوقود الأحفوري.

وقالت تينا ستيج مبعوثة المناخ لجزر مارشال“هذا ليس سوى نصف الحل. لا يمكن لهذا التعهد أن يجعل البلدان التي تعمل على توسيع إنتاج الوقود الأحفوري في الوقت ذاته دولا صديقة للبيئة”.

وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية، مما كلف مطورين مثل أورستد وبي.بي مليارات الدولارات.

وتحقيق الهدف المتمثل في إنتاج عشرة آلاف جيجاوات من الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030 سيتطلب أيضا من الحكومات والمؤسسات المالية زيادة الاستثمارات ومعالجة التكلفة المرتفعة لرأس المال التي عرقلت مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأن أفريقيا تلقت اثنين بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة خلال العقدين الماضيين.

– دَفعة للطاقة النووية

وقعت أكثر من 20 دولة إعلانا اليوم السبت يهدف إلى زيادة قدرات الطاقة النووية إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2050، وقال المبعوث الأمريكي المعني بالمناخ جون كيري إن العالم لا يمكنه الوصول إلى“صفر انبعاثات” دون بناء مفاعلات جديدة.

وقال كيري خلال مراسم افتتاح كوب28“نحن لا نجادل بأن هذا سيكون بالتأكيد البديل الشامل لكل مصدر آخر للطاقة... لكن... لا يمكننا الوصول إلى صفر انبعاثات عام 2050 دون بعض الطاقة النووية، تماما كما لا يمكننا الوصول إلى ذلك دون عدد من إجراءات احتجاز الكربون وتخزينه”.

وتبلغ قدرات الطاقة النووية العالمية الآن 370 جيجاوات من خلال تشغيل مفاعلات في 31 دولة.

وتتطلب زيادة هذه القدرة إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2050 زيادة كبيرة في الموافقات الجديدة والتمويل.

واستهدفت تعهدات أخرى الفحم، وهو الوقود الأحفوري الذي يطلق معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقالت فرنسا إنها ستحشد مجموعة من الدول لمطالبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقياس المخاطر المناخية والمالية المتعلقة بالاستثمار في الأصول الجديدة المرتبطة بالفحم لردع ممولي القطاع الخاص عن دعم المشاريع.

كما اتفقت كوسوفو وجمهورية الدومينيكان اللتان تستخدمان الفحم على وضع خطط للتخلص التدريجي من توليد الطاقة من حرق الفحم.

في الوقت نفسه، وقعت ما يقرب من 50 شركة نفط وغاز بما في ذلك إكسون موبيل على ميثاق إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز، وهي مبادرة يقودها الجابر لخفض الانبعاثات التشغيلية بحلول عام 2050.

وتعرض الميثاق لانتقادات من قبل الجماعات المدافعة عن البيئة إذ قالت إن الالتزامات مجرد إلهاء عن عملية كوب28 وفشلت في التعامل مع الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.

وقالت ميلاني روبنسون مديرة برنامج المناخ العالمي في معهد الموارد العالمية“إن التعهد لا يغطي قطرة واحدة من الوقود الذي يبيعونه، والذي يمثل ما يصل إلى 95 بالمئة من مساهمة صناعة النفط والغاز في أزمة المناخ”.

– انبعاثات الميثان

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أيضا النقاب عن قواعد نهائية تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن صناعة النفط والغاز الأمريكية، في إطار خطة عالمية لكبح الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه، قالت عدة حكومات ومؤسسات غير ربحية وغير حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص إنها حشدت مليار دولار في شكل منح لدعم جهود البلدان للتصدي لانبعاثات الميثان.

وانضمت تركمانستان وقازاخستان، وهما من أكبر الدول التي تطلق انبعاثات الميثان، إلى التعهد العالمي لغاز الميثان، وهو اتفاق طوعي يضم أكثر من 150 دولة لخفض انبعاثات غاز الميثان لديها بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030.

وأطلق البنك الدولي اليوم السبت“خطة للحد من غاز الميثان” مدتها 18 شهرا من شأنها أن تضع 15 برنامجا وطنيا بهدف خفض انبعاثات غاز الميثان من عمليات مثل إنتاج الأرز وتربية الماشية وإدارة النفايات.

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