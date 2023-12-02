الإسكان تخصص 25.3 مليار جنيه لقطاع المرافق العام المالى الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إنه تم تخصيص 25.3 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى لقطاع المرافق لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى المدن والقرى.
وأضاف الرفاعى لـ”البورصة”، أن المشروعات موزعة على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
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وأوضح أنه من المستهدف تنفيذ 35 مشروع مياه شرب بطاقة 440.4 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعا ضمن قطاع الصرف الصحى بالمدن، بطاقة 625 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه.
وقال الرفاعى، إنه سيتم الانتهاء من مشروعات صرف صحى فى 77 قرية، بإجمالى استثمارات 4.1 مليار جنيه.
وأضاف أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إنتاجيه 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم، ومن المستهدف زيادة عدد المحطات إلى 110 محطات بنهاية عام 2024 بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميا.
وأوضح أنه يجرى تنفيذ 11 محطة تحلية بطاقة 228 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه تقريبا.
وقال الرفاعى، إنه سيتم تنفيذ محطات التحلية وفق خطة خمسية بدءًا من 2020 وحتى 2050، ومستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب فى اليوم بحلول عام 2050.
وأضاف أن المرحلة الأولى لخطة محطات التحلية تتضمن تغذية المحافظات الحدودية، وجارى التوسع خارج المحافظات الحدودية، حيث تم إنشاء محطات تحلية فى بورسعيد والدقهلية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وأوضح أنه لن يتم إنشاء محطات سطحية تنقل مياه نهر النيل إلى المدن الساحلية، طالما يمكن إنشاء محطات تحلية لخدمتها، وذلك لأن التكلفة كبيرة جدا.
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