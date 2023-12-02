الإسكان تخصص 25.3 مليار جنيه لقطاع المرافق العام المالى الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إنه تم تخصيص 25.3 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى لقطاع المرافق لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى المدن والقرى.

وأضاف الرفاعى لـ”البورصة”، أن المشروعات موزعة على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

موضوعاتتنفيذ 140 ألف وحدة فى“حدائق أكتوبر” ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” “الإسكان الاجتماعى” ينتهى من تنفيذ 648 ألف وحدة تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني لاستكمال مشروعاتها بالمدن الجديدة

وأوضح أنه من المستهدف تنفيذ 35 مشروع مياه شرب بطاقة 440.4 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعا ضمن قطاع الصرف الصحى بالمدن، بطاقة 625 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه.

وقال الرفاعى، إنه سيتم الانتهاء من مشروعات صرف صحى فى 77 قرية، بإجمالى استثمارات 4.1 مليار جنيه.

وأضاف أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إنتاجيه 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم، ومن المستهدف زيادة عدد المحطات إلى 110 محطات بنهاية عام 2024 بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضح أنه يجرى تنفيذ 11 محطة تحلية بطاقة 228 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه تقريبا.

وقال الرفاعى، إنه سيتم تنفيذ محطات التحلية وفق خطة خمسية بدءًا من 2020 وحتى 2050، ومستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب فى اليوم بحلول عام 2050.

وأضاف أن المرحلة الأولى لخطة محطات التحلية تتضمن تغذية المحافظات الحدودية، وجارى التوسع خارج المحافظات الحدودية، حيث تم إنشاء محطات تحلية فى بورسعيد والدقهلية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وأوضح أنه لن يتم إنشاء محطات سطحية تنقل مياه نهر النيل إلى المدن الساحلية، طالما يمكن إنشاء محطات تحلية لخدمتها، وذلك لأن التكلفة كبيرة جدا.