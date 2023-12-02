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قمة العمل المناخي المحلي تتعهد بـ65 مليون دولار لدعم شبكات المدن

12/2/2023 2:13:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعهدت القمة الافتتاحية للعمل المناخي المحلي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية ⁧الأمم المتحدة⁩ الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والمنعقدة بمدينة إكسبو دبي، اليوم السبت، بالتزام جديد بقيمة 65 مليون دولار لدعم شبكات المدن من خلال مبادرة (تحالف الشراكات متعددة المستويات ذات الطموح العالي) التي أقرتها 63 حكومة.

وذكر منشور على الصحفة الرسمية لمؤتمر الأطراف كوب 28 على منصة إكس أن رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤسسة بلومبرج الخيرية استضافتا القمة الافتتاحية للعمل المناخي المحلي بمشاركة أكثر من 250 عمدة ومحافظًا من أكثر من 60 دولة.

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وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنه تم الاحتفال وتوسيع شراكات مناخية متعددة المستويات خلال القمة.

وتهدف المبادرة إلى توفير آلية لحصد أفضل الأفكار للعمل المناخي على المستوى المحلي، بهدف ضمان أن تكون الجولات المستقبلية من الأهداف المناخية الوطنية طموحة وشاملة قدر الإمكان.

أ ش أ

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