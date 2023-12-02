قمة العمل المناخي المحلي تتعهد بـ65 مليون دولار لدعم شبكات المدن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعهدت القمة الافتتاحية للعمل المناخي المحلي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والمنعقدة بمدينة إكسبو دبي، اليوم السبت، بالتزام جديد بقيمة 65 مليون دولار لدعم شبكات المدن من خلال مبادرة (تحالف الشراكات متعددة المستويات ذات الطموح العالي) التي أقرتها 63 حكومة.
وذكر منشور على الصحفة الرسمية لمؤتمر الأطراف كوب 28 على منصة إكس أن رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤسسة بلومبرج الخيرية استضافتا القمة الافتتاحية للعمل المناخي المحلي بمشاركة أكثر من 250 عمدة ومحافظًا من أكثر من 60 دولة.
موضوعات متعلقة
أمريكا تكشف عن خطة في كوب 28 لخفض انبعاثات غاز الميثان أوكرانيا تتسلم حزمة مساعدات عسكرية جديدة من ألمانيا مصدر الإماراتية تسعى لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاوات في أنجولا
وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنه تم الاحتفال وتوسيع شراكات مناخية متعددة المستويات خلال القمة.
وتهدف المبادرة إلى توفير آلية لحصد أفضل الأفكار للعمل المناخي على المستوى المحلي، بهدف ضمان أن تكون الجولات المستقبلية من الأهداف المناخية الوطنية طموحة وشاملة قدر الإمكان.
أ ش أ
MENAFN02122023000202011048ID1107525587
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.