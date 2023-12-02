توقعات بأداء عرضي لـ((EGX30)) خلال النصف الأول من ديسمبر

توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يشهد أداء مؤشر السوق انخفاضًا بوتيرة الصعود، خلال جلسات الشهر الجارى، بعد صعود قوى منذ بداية العام، قارب معدل 70%، فى ظل مرور الأسهم القيادية بحركات تصحيحية.

أوضحوا أن أسهم مؤشر الشركات الصغيرة أصبحت محط اهتمام المستثمرين فى الوقت الحالى، فى ظل عدم تحقيق أغلب الأسهم المكونة له لقفزات مماثلة لأسهم المؤشر الرئيسى، ووجود محفزات لذلك الصعود.

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كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 صعد بمعدل 9.7% إلى مستوى 24735 نقطة بختام تعاملات نوفمبر الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 21.9%، إلى مستوى 5274 نقطة.

رجح ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يكون أداء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، عرضيًا بين مستويات 24000 نقطة و26000 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الجارى، موضحًا أن المؤشر سيختبر مستوى 28000 نقطة خلال شهر يناير المقبل.

عزا المصرى، الأداء العرضى إلى عدم وجود محفزات قوية، واقتراب موعد تنفيذ قانون الأرباح الرأسمالية، التى سيتم احتسابها على أرباح المستثمرين بالأوراق المالية منذ بداية عام 2023.

طالب الجهات المنوط بها تنفيذ القانون، بإيجاد آلية منظمة تضمن تيسير الإجراءات التى سيتم احتساب وتحصيل الضريبة بها، بهدف عدم تنفير المتعاملين من السوق.

ونصح المستثمرين بالسوق بضرورة تبديل المراكز بين الأسهم التى حققت قفزات ورحلة صعود قوية، والتى لم تبدأ الصعود بعد، ولديها محفزات تدفعها لتحقيق أداء إيجابى.

وارتفع مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 7.06% ليكون عند مستوى 29657 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا بنحو 18.1% مغلقًا شهر نوفمبر الماضى عند مستوى 7645 نقطة.

وذكر محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى سيتحرك عرضيًا حال كسر مستوى 24400 نقطة، مع بداية الشهر الجارى، بين مستويات 23600 نقطة و25500 نقطة.

أوضح أن النصف الثانى من الشهر الجارى سيبدأ المؤشر فى الصعود التدريجى نحو مستهدف المدى المتوسط عند 33000 نقطة، الذى سيصل إليه خلال الربع الأول من العام المقبل، بقيادة أسهم القطاع العقارى.

أشار إلى أن تضارب أخبار تخفيض سعر الجنيه، ووجود سيولة دولارية بالقطاع المصرفى ستؤدى لتخفيض وتيرة الصعود خلال الجلسات المقبلة، نظرًا لترقب القرارات الحكومية بهذا الشأن.

أشار إلى أن مؤشر EGX70 EWI سيكون أفضل من المؤشر الرئيسى بنهاية العام، نظرًا لقفزات أسعار أغلب الأسهم المكونة له ليقترب خلال الشهر الجارى من مستوى 5600 نقطة.

فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 107.3 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، من خلال تداول 31.7 مليار سهم، بتنفيذ 2.8 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التى بلغت قيمتها 75.7 مليار جنيه وكمية تداولات 17.7 مليار سهم، عبر 2.3 مليون عملية، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 9.2% إلى مستوى 1.67 تريليون جنيه.

وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 5.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، كما اتجه العرب، نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 16.7 مليار جنيه، وبنسبة استحواذ 7.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 11.5% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 88.5% من التعاملات.