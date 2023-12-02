توقعات بأداء عرضي لـ((EGX30)) خلال النصف الأول من ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: EGX70 EWI سيصل لمستوى 5600 نقطة قبل نهاية العام
توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يشهد أداء مؤشر السوق انخفاضًا بوتيرة الصعود، خلال جلسات الشهر الجارى، بعد صعود قوى منذ بداية العام، قارب معدل 70%، فى ظل مرور الأسهم القيادية بحركات تصحيحية.
أوضحوا أن أسهم مؤشر الشركات الصغيرة أصبحت محط اهتمام المستثمرين فى الوقت الحالى، فى ظل عدم تحقيق أغلب الأسهم المكونة له لقفزات مماثلة لأسهم المؤشر الرئيسى، ووجود محفزات لذلك الصعود.
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كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 صعد بمعدل 9.7% إلى مستوى 24735 نقطة بختام تعاملات نوفمبر الماضى، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 21.9%، إلى مستوى 5274 نقطة.
رجح ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يكون أداء المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، عرضيًا بين مستويات 24000 نقطة و26000 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الجارى، موضحًا أن المؤشر سيختبر مستوى 28000 نقطة خلال شهر يناير المقبل.
عزا المصرى، الأداء العرضى إلى عدم وجود محفزات قوية، واقتراب موعد تنفيذ قانون الأرباح الرأسمالية، التى سيتم احتسابها على أرباح المستثمرين بالأوراق المالية منذ بداية عام 2023.
طالب الجهات المنوط بها تنفيذ القانون، بإيجاد آلية منظمة تضمن تيسير الإجراءات التى سيتم احتساب وتحصيل الضريبة بها، بهدف عدم تنفير المتعاملين من السوق.
ونصح المستثمرين بالسوق بضرورة تبديل المراكز بين الأسهم التى حققت قفزات ورحلة صعود قوية، والتى لم تبدأ الصعود بعد، ولديها محفزات تدفعها لتحقيق أداء إيجابى.
وارتفع مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 7.06% ليكون عند مستوى 29657 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 EWI صعودًا بنحو 18.1% مغلقًا شهر نوفمبر الماضى عند مستوى 7645 نقطة.
وذكر محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى سيتحرك عرضيًا حال كسر مستوى 24400 نقطة، مع بداية الشهر الجارى، بين مستويات 23600 نقطة و25500 نقطة.
أوضح أن النصف الثانى من الشهر الجارى سيبدأ المؤشر فى الصعود التدريجى نحو مستهدف المدى المتوسط عند 33000 نقطة، الذى سيصل إليه خلال الربع الأول من العام المقبل، بقيادة أسهم القطاع العقارى.
أشار إلى أن تضارب أخبار تخفيض سعر الجنيه، ووجود سيولة دولارية بالقطاع المصرفى ستؤدى لتخفيض وتيرة الصعود خلال الجلسات المقبلة، نظرًا لترقب القرارات الحكومية بهذا الشأن.
أشار إلى أن مؤشر EGX70 EWI سيكون أفضل من المؤشر الرئيسى بنهاية العام، نظرًا لقفزات أسعار أغلب الأسهم المكونة له ليقترب خلال الشهر الجارى من مستوى 5600 نقطة.
فيما شهد السوق قيم تداولات بنحو 107.3 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، من خلال تداول 31.7 مليار سهم، بتنفيذ 2.8 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التى بلغت قيمتها 75.7 مليار جنيه وكمية تداولات 17.7 مليار سهم، عبر 2.3 مليون عملية، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 9.2% إلى مستوى 1.67 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات الأجانب صافى شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 5.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، كما اتجه العرب، نحو الشراء بصافى تعاملات بلغ 16.7 مليار جنيه، وبنسبة استحواذ 7.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 11.5% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات والأذون نحو 88.5% من التعاملات.
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