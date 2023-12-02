بنك الاستثمار الأوروبي يدعم طاقة الرياح بضمانات 5 مليارات يورو

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي التعهد بضمانات مقابلة بقيمة 5 مليارات يورو لدعم قطاع طاقة الرياح المتعثر بالمنطقة، حسبما أفاد مسؤول بارز في المصرف.

قال جان كريستوف لالوكس، رئيس العمليات في بنك الاستثمار الأوروبي، ومقره في لوكسمبورغ، إن المصرف يخطط لإطلاق هذه الأموال على شرائح، على أن تبدأ بـ1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) قبل نهاية العام الجاري، بافتراض موافقة مجلس إدارة المؤسسة على البرنامج في 13 ديسمبر.

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الضمانات المقابلة ستُقدم من خلال شراكة متساوية مع حوالي 10 مؤسسات من أكبر جهات الإقراض في أوروبا للقطاع، وهي موجّهة نحو الشركات الخمس الرئيسية المصنعة لتوربينات الرياح في المنطقة، بالإضافة إلى شركات في سلسلة التوريد.

ذكر لالوكس في مقابلة على هامش قمة المناخ“كوب 28” المنعقدة في دبي:“تعاني صناعة طاقة الرياح الأوروبية كثيراً”.

وأضاف أن الضمانات تستهدف المساعدة في معالجة هذه القضية و”هي جهد أوروبي حقيقي”.

معاناة طاقة الرياح في أوروبا

يواجه قطاع طاقة الرياح في أوروبا-وهو محور جهود التكنولوجيا النظيفة في القارة-تكاليف مرتفعة ،ومنافسة متزايدة من الصين. أظهر الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين في قطاع طاقة الرياح خلال 2022 عجزاً سلبياً قياسياً قدره 462 مليون يورو. إذ تنخفض الأسعار بالصين 20% في المتوسط مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة.

تكبدت جميع الشركات المصنعة للتوربينات الكبرى في أوروبا عن خسائر كبيرة في عام 2022. قال لالوكس إن شركة“سيمنز إنرجي” (Siemens Energy AG)، التي اضطرت إلى طلب الدعم الحكومي، ستكون أحد المستفيدين من برنامج الضمانات.

خطة تغيير

طرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خطة لتغيير هذا الاتجاه في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تدابير لدعم الشركات المحلية عند تقديم العطاءات للحصول على العقود، فضلاً عن تسريع إصدار التصاريح.

كان من المقرر أن يقترح بنك الاستثمار الأوروبي خطة ضمانات مقابلة بحلول نهاية العام.

مع ذلك، فإن البنوك الأوروبية تقترب من الوصول إلى أقصى حدودها في توفير الضمانات اللازمة لمصنعي التوربينات لمساعدتهم على الفوز بالعقود.

تشير تقديرات بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن هناك حاجة إلى توفير ضمانات إضافية بحوالي 40 مليار يورو بحلول نهاية العقد.

بموجب الخطة، ستتمكن البنوك من تقديم المزيد من الأموال في شكل ضمانات، على أن يؤمن بنك الاستثمار الأوروبي نصفها، من خلال ميزانيته العمومية.

أوضح لالوكس أن ذلك سيساعد شركات صناعة التوربينات الأوروبية على الفوز بالمزيد من العقود، وتحقيق إيرادات أعلى.

بمجرد استنفاد مبلغ الـ5 مليارات يورو، فمن المحتمل أن يصدر البنك المزيد من الضمانات. قال لالوكس:“سنطلب من البنوك التي تضمن هذه الشركات المصنعة عادة إصدار كمية أكبر من الضمانات للسماح لها بالتوسع.

سنعمل على التخلص من المخاطر من جزء من هذا الضمان من خلال إدراجها في ميزانيتنا العمومية”.

قال لالوكس إن صانعي المكونات سيتمكّنون أيضاً من الوصول إلى الدعم طالما أن الشركة أو الوحدة التابعة مُسجلة لدى الاتحاد الأوروبي.

يعني هذا أن أمثال شركة“جنرال إلكتريك”، ومقرها في الولايات المتحدة، يمكنها الاستفادة طالما أنها تستخدم فروعها في أوروبا وتنتج في المنطقة.

اقتصاد الشرق