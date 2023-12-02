((إى إف جى)) تتقدم سماسرة البورصة في نوفمبر بتداولات 23.3 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) حمودة: ((ثاندر)) ستعزز جذب المستثمرين عبر منصة ((رامبل))
تصدرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية على ترتيب سماسرة البورصة بنهاية شهر نوفمبر الماضى، مستحوذة على 10.7% من التعاملات، بقيمة تداولات 23.3 مليار جنيه، وحجم تداولات مليار ورقة مالية، تم تنفيذها عبر 68.9 ألف عملية.
وتراجعت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، مركزاً واحداً، مقارنة بشهر أكتوبر الماضى، لتصل إلى المركز الثاني في الترتيب بقيمة تداولات 22 مليار جنيه وحجم تداولات 5.3 مليار ورقة، بعدد عمليات 311.9 ألف عملية، وحصة سوقية 10.1%.
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وتقدمت شركة العربى الأفريقى الدولى للتداول فى الأوراق المالية، 11 مركزا لتأتى فى المركز الثالث، بقيمة تداولات 21 مليار جنيه وتنفيذ 56.7 ألف عملية وأحجام تداول 2.3 مليار ورقة مالية.
وعزز تقدم العربى الأفريقى الدولى تنفيذها صفقات بقيمة 16.4 مليار جنيه عن طريق 671 مليون ورقة مالية ومستحوذة على 44.7% بعد تنفيذها 20 صفقة ذات الأحجام الكبيرة.
واحتلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية المركز الرابع بحجم تداول 2.6 مليار ورقة مالية وقيم تداولات 13 مليار جنيه وحصة سوقية 6.1%، وتلتها مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الخامس مقتنصة حصة سوقية 4.5% بقيم تداولات 9.9 مليار جنيه وحجم تداولات 4 مليارات ورقة مالية.
وقال مصطفى الديباوى، العضو المنتدب لشركة مباشر تريد، إن وصول الشركة لأول 5 مراكز بالترتيب يأتى بعد نجاحات بدعم من ارتفاع قيم تداولات الأفراد إلى 8.8 مليار جنيه والتى دعمت ترتيبها العام، كما تستهدف زيادة الحصة السوقية للشركة مع نهاية العام الجارى.
وأشار إلى توسعات جديدة للشركة سيتم الإعلان عنها مع بداية العام المقبل، وتقدمت كل من ثاندر لتداول الأوراق المالية وعربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية مركزًا وحيدًا لتستقر فى الترتيب السادس والسابع خلال الشهر الماضى بقيم تداولات 9.6 مليار جنيه و8 مليار جنيه بحصص سوقية 4.4% و3.7% على الترتيب.
بينما جاءت بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن، بقيمة تداولات 7.8 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 3 مليارات ورقة مالية مستحوذة على 3.6% من الحصة السوقية.
وقال أحمد حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تستهدف إدخال عملاء جدد للاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية وتعليمهم كيفية الاستثمار.
وأوضح، أن الشركة أطلقت منصة“رامبل” وهى وحدة بحثية مرخصة من هيئة الرقابة المالية ووظيفتها إعطاء التوصيات للمستثمرين عن البورصة المصرية، بهدف زيادة جذب المستثمرين للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
واستقرت أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات بالمركز التاسع بحصة سوقية 3.2% وحجم تداولات 2.8 مليار ورقة مالية بقيمة 7 مليارات جنيه، فيما احتلت كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بالمركز العاشر مقتنصة 2.9% من الحصة السوقية بحجم تداولات 2.6 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه.
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