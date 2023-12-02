((إى إف جى)) تتقدم سماسرة البورصة في نوفمبر بتداولات 23.3 مليار جنيه

تصدرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية على ترتيب سماسرة البورصة بنهاية شهر نوفمبر الماضى، مستحوذة على 10.7% من التعاملات، بقيمة تداولات 23.3 مليار جنيه، وحجم تداولات مليار ورقة مالية، تم تنفيذها عبر 68.9 ألف عملية.

وتراجعت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، مركزاً واحداً، مقارنة بشهر أكتوبر الماضى، لتصل إلى المركز الثاني في الترتيب بقيمة تداولات 22 مليار جنيه وحجم تداولات 5.3 مليار ورقة، بعدد عمليات 311.9 ألف عملية، وحصة سوقية 10.1%.

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وتقدمت شركة العربى الأفريقى الدولى للتداول فى الأوراق المالية، 11 مركزا لتأتى فى المركز الثالث، بقيمة تداولات 21 مليار جنيه وتنفيذ 56.7 ألف عملية وأحجام تداول 2.3 مليار ورقة مالية.

وعزز تقدم العربى الأفريقى الدولى تنفيذها صفقات بقيمة 16.4 مليار جنيه عن طريق 671 مليون ورقة مالية ومستحوذة على 44.7% بعد تنفيذها 20 صفقة ذات الأحجام الكبيرة.

واحتلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية المركز الرابع بحجم تداول 2.6 مليار ورقة مالية وقيم تداولات 13 مليار جنيه وحصة سوقية 6.1%، وتلتها مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الخامس مقتنصة حصة سوقية 4.5% بقيم تداولات 9.9 مليار جنيه وحجم تداولات 4 مليارات ورقة مالية.

وقال مصطفى الديباوى، العضو المنتدب لشركة مباشر تريد، إن وصول الشركة لأول 5 مراكز بالترتيب يأتى بعد نجاحات بدعم من ارتفاع قيم تداولات الأفراد إلى 8.8 مليار جنيه والتى دعمت ترتيبها العام، كما تستهدف زيادة الحصة السوقية للشركة مع نهاية العام الجارى.

وأشار إلى توسعات جديدة للشركة سيتم الإعلان عنها مع بداية العام المقبل، وتقدمت كل من ثاندر لتداول الأوراق المالية وعربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية مركزًا وحيدًا لتستقر فى الترتيب السادس والسابع خلال الشهر الماضى بقيم تداولات 9.6 مليار جنيه و8 مليار جنيه بحصص سوقية 4.4% و3.7% على الترتيب.

بينما جاءت بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثامن، بقيمة تداولات 7.8 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 3 مليارات ورقة مالية مستحوذة على 3.6% من الحصة السوقية.

وقال أحمد حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تستهدف إدخال عملاء جدد للاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية وتعليمهم كيفية الاستثمار.

وأوضح، أن الشركة أطلقت منصة“رامبل” وهى وحدة بحثية مرخصة من هيئة الرقابة المالية ووظيفتها إعطاء التوصيات للمستثمرين عن البورصة المصرية، بهدف زيادة جذب المستثمرين للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

واستقرت أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات بالمركز التاسع بحصة سوقية 3.2% وحجم تداولات 2.8 مليار ورقة مالية بقيمة 7 مليارات جنيه، فيما احتلت كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بالمركز العاشر مقتنصة 2.9% من الحصة السوقية بحجم تداولات 2.6 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه.