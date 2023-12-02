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شركات التأمين الأجنبية تُصفر استثماراتها فى أذون الخزانة خلال سبتمبر

12/2/2023 2:13:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) باعت شركات التأمين الأجنبية العاملة فى مصر جميع حيازاتها من أذون الخزانة المصرية خلال سبتمبر، والتى بلغت نحو 11 مليار جنيه فى أغسطس الماضى، فى الوقت نفسه ارتفعت استثمارات شركات التأمين الخاصة 41% لتصل إلى 40.2 مليار جنيه، بحسب أحدث نشرة شهرية الصادرة عن البنك المركزى.

وبخلاف شركات التأمين الأجنبية خفضت 7 قطاعات حيازاتها من أذون الخزانة، فى مقدمتهم قطاع التعامل فى الأوراق المالية بنحو 88% لتصل إلى 556 مليون جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنحو 32% لتصل إلى 11.1 مليار جنيه مقابل 16.2 مليار جنيه.

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وتراجعت حيازات شركات التأمين العامة 14% لتصل إلى 16.6 مليار جنيه مقابل 19.3 مليار جنيه فى أغسطس، وخفض المستثمرون الأجانب حيازاتهم بنحو 1% إلى 387.6 مليار جنيه، لكن ما زالوا هم ثانى أكبر مستثمر فى أذون الخزانة بعد بنوك القطاع الخاص.

فى الوقت نفسه، رفع 15 قطاع من المستثمرين حيازاتهم من أذون الخزانة ما بين 1% و121% خلال سبتمبر، وقفزت استثمارات قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والغاز والصحة، فى أذون الخزانة 121.4% على أساس شهرى، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 2.49 فى أغسطس.

وزادت استثمارات بنك الاستثمار القومى 67% لتصل إلى 48.1 مليار جنيه مقابل 28.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات القطاع المالى 46% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه

ونمت استثمارات قطاع التجارة والتى تتأثر بحجم التداولات اليومية فى البورصة فى أذون الخزانة 44% لتصل نحو 4.3 مليار جنيه فى سبتمبر مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه فى أغسطس.

وزادت استثمارات بنوك القطاع العام فى الأذون 18.32% ، مُسجلة نحو 386.8 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 326.9 مليار جنيه فى أغسطس، فيما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص 5% لتصل إلى 591.9 مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات الفروع الأجنبية للبنوك 14.12% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 93.3 مليار جنيه فى سبتمبر مقارنة بـ 81.8 مليار جنيه فى أغسطس.

وواصل الأفراد زيادة استثماراتهم فى أذون الخزانة إذ ارتفعت 17% مقارنة بأغسطس لتصل إلى 31.8 مليار جنيه.

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