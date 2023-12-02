شركات التأمين الأجنبية تُصفر استثماراتها فى أذون الخزانة خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
باعت شركات التأمين الأجنبية العاملة فى مصر جميع حيازاتها من أذون الخزانة المصرية خلال سبتمبر، والتى بلغت نحو 11 مليار جنيه فى أغسطس الماضى، فى الوقت نفسه ارتفعت استثمارات شركات التأمين الخاصة 41% لتصل إلى 40.2 مليار جنيه، بحسب أحدث نشرة شهرية الصادرة عن البنك المركزى.
وبخلاف شركات التأمين الأجنبية خفضت 7 قطاعات حيازاتها من أذون الخزانة، فى مقدمتهم قطاع التعامل فى الأوراق المالية بنحو 88% لتصل إلى 556 مليون جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنحو 32% لتصل إلى 11.1 مليار جنيه مقابل 16.2 مليار جنيه.
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وتراجعت حيازات شركات التأمين العامة 14% لتصل إلى 16.6 مليار جنيه مقابل 19.3 مليار جنيه فى أغسطس، وخفض المستثمرون الأجانب حيازاتهم بنحو 1% إلى 387.6 مليار جنيه، لكن ما زالوا هم ثانى أكبر مستثمر فى أذون الخزانة بعد بنوك القطاع الخاص.
فى الوقت نفسه، رفع 15 قطاع من المستثمرين حيازاتهم من أذون الخزانة ما بين 1% و121% خلال سبتمبر، وقفزت استثمارات قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والغاز والصحة، فى أذون الخزانة 121.4% على أساس شهرى، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 2.49 فى أغسطس.
وزادت استثمارات بنك الاستثمار القومى 67% لتصل إلى 48.1 مليار جنيه مقابل 28.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات القطاع المالى 46% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه
ونمت استثمارات قطاع التجارة والتى تتأثر بحجم التداولات اليومية فى البورصة فى أذون الخزانة 44% لتصل نحو 4.3 مليار جنيه فى سبتمبر مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه فى أغسطس.
وزادت استثمارات بنوك القطاع العام فى الأذون 18.32% ، مُسجلة نحو 386.8 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 326.9 مليار جنيه فى أغسطس، فيما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص 5% لتصل إلى 591.9 مليار جنيه.
وارتفعت استثمارات الفروع الأجنبية للبنوك 14.12% على أساس شهرى، مُسجلة نحو 93.3 مليار جنيه فى سبتمبر مقارنة بـ 81.8 مليار جنيه فى أغسطس.
وواصل الأفراد زيادة استثماراتهم فى أذون الخزانة إذ ارتفعت 17% مقارنة بأغسطس لتصل إلى 31.8 مليار جنيه.
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