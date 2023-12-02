ألستوم توقع اتفاقية الشروط والأحكام لتنفيذ الخط السادس للمترو الشهر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقشت وزارة النقل مع شركة ألستوم الفرنسية الصيغة النهائية لاتفاقية الشروط والاحكام المخطط توقيعها بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم العالمية الخاصة بمشروع الخط السادس للمترو.
وقال رامى صلاح المدير التنفيذى لشركة ألستوم الفرنسية بمصر لـ“البورصة”، إن الشركة تستعد لتوقيع الاتفاقية مع وزارة النقل لتصميم وصيانة الخط السادس للمترو المزمع إنشاؤه خلال الشهر الجارى.
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وتوقع إبرام العقد النهائى مع الوزارة خلال الربع الأول من 2024، حيث تتولى الشركة مسئولية تنفيذ أنظمة الإشارات والبنية التحتية والاتصالات والجر، كما ستكون الشركة مسئولة عن إمدادات الطاقة والمحطات الفرعية ذات الجهد العالى ومعدات المستودع وتصميم المستودع والمسار والسكك الحديدية الثالثة وتحصيل الأجرة تلقائياً وتنفيذ المستودع داخل القاهرة وأن تتم إدارته محلياً مما سيفتح التوطين الإضافى بعد الصيانة.
ويمتد خط المترو السادس من منطقة الخصوص حتى المعادى الجديدة بطول 34 كم ويشتمل على 26 محطة ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة الدمرداش ومع الخط الثالث فى محطة العباسية ومع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم من منطقة الستالايت وحتى محطة طرة البلد بالخط الأول.
وعقد كامل الوزير وزير النقل فى ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن اجتماعاً موسعاً مع أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها وبحث التعاون المستقبلى فى مجالات النقل المختلفة.
وناقش الوزير مع نائب رئيس شركة ألستوم العالمية آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع الشركة لإنشاء مجمع صناعى ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين جميع صناعات السكك الحديدية المختلفة.
واكد الوزير ان هذا المشروع الضخم سيساهم فى تلبية إحتياجات السوق المحلى ، حيث يغطى المصنعين إحتياجات السوق المحلى من صناعات السكك الحديدية ذات الجر الكهربائى وما له من تأثير إيجابى على الأمن القومى المصرى وكذلك الانطلاق لتصدير منتجات هذه المصانع من بداية الإنتاج، حيث سيتم دمج هذه المكونات فى مشروعات شركة الستوم على مستوى العالم.
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