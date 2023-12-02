ألستوم توقع اتفاقية الشروط والأحكام لتنفيذ الخط السادس للمترو الشهر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) ناقشت وزارة النقل مع شركة ألستوم الفرنسية الصيغة النهائية لاتفاقية الشروط والاحكام المخطط توقيعها بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم العالمية الخاصة بمشروع الخط السادس للمترو.

وقال رامى صلاح المدير التنفيذى لشركة ألستوم الفرنسية بمصر لـ“البورصة”، إن الشركة تستعد لتوقيع الاتفاقية مع وزارة النقل لتصميم وصيانة الخط السادس للمترو المزمع إنشاؤه خلال الشهر الجارى.

موضوعاتتداول 36 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط وزير النقل يبحث مع“ألستوم” تنفيذ مشروعات التعاون المشترك وزير النقل يبحث مع“هاتشيسون العالمية” تدعيم التعاون في مجال النقل البحري

وتوقع إبرام العقد النهائى مع الوزارة خلال الربع الأول من 2024، حيث تتولى الشركة مسئولية تنفيذ أنظمة الإشارات والبنية التحتية والاتصالات والجر، كما ستكون الشركة مسئولة عن إمدادات الطاقة والمحطات الفرعية ذات الجهد العالى ومعدات المستودع وتصميم المستودع والمسار والسكك الحديدية الثالثة وتحصيل الأجرة تلقائياً وتنفيذ المستودع داخل القاهرة وأن تتم إدارته محلياً مما سيفتح التوطين الإضافى بعد الصيانة.

ويمتد خط المترو السادس من منطقة الخصوص حتى المعادى الجديدة بطول 34 كم ويشتمل على 26 محطة ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة الدمرداش ومع الخط الثالث فى محطة العباسية ومع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم من منطقة الستالايت وحتى محطة طرة البلد بالخط الأول.

وعقد كامل الوزير وزير النقل فى ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن اجتماعاً موسعاً مع أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها وبحث التعاون المستقبلى فى مجالات النقل المختلفة.

وناقش الوزير مع نائب رئيس شركة ألستوم العالمية آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع الشركة لإنشاء مجمع صناعى ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين جميع صناعات السكك الحديدية المختلفة.

واكد الوزير ان هذا المشروع الضخم سيساهم فى تلبية إحتياجات السوق المحلى ، حيث يغطى المصنعين إحتياجات السوق المحلى من صناعات السكك الحديدية ذات الجر الكهربائى وما له من تأثير إيجابى على الأمن القومى المصرى وكذلك الانطلاق لتصدير منتجات هذه المصانع من بداية الإنتاج، حيث سيتم دمج هذه المكونات فى مشروعات شركة الستوم على مستوى العالم.