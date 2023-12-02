تداول 36 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفن، فيما غادرته 8 سفن، في حين بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 36 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم /السبت/ – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 28 ألفا و209 أطنان، شملت: 270 طن رمل و70 طن كحول و10147 طن يوريا و1580 طن بودرة تلك و16142 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع 28 ألفا و923 طنا شملت: 2849 طن خردة و8589 طن حديد و2342 طن رخام و1500 طن زيت طعام و9100 طن قمح و3015 طن ذرة و1528 طن خشب زان.
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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3308 حاويات مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123 ألفا و96 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 358 ألفا و201 طن.
كما غادره قطاران بحمولة إجمالية 2514 طن قمح، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، و3 قطارات بعد أن تم تفريغ 75 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية والعين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2269 شاحنة.
أ ش أ
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