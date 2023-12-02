تداول 36 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفن، فيما غادرته 8 سفن، في حين بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 36 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم /السبت/ – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 28 ألفا و209 أطنان، شملت: 270 طن رمل و70 طن كحول و10147 طن يوريا و1580 طن بودرة تلك و16142 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع 28 ألفا و923 طنا شملت: 2849 طن خردة و8589 طن حديد و2342 طن رخام و1500 طن زيت طعام و9100 طن قمح و3015 طن ذرة و1528 طن خشب زان.

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 138 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3308 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123 ألفا و96 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 358 ألفا و201 طن.

كما غادره قطاران بحمولة إجمالية 2514 طن قمح، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، و3 قطارات بعد أن تم تفريغ 75 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية والعين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2269 شاحنة.

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