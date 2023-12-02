القيمة الكامنة في سهمالمصرية للاتصالات

يتمتع سهم المصرية للاتصالات بقوة كامنة تتمثل في حصتها في شركة فودافون مصر والتي تصل إلى 45%، وتعتزم الحكومة بيعها لصالح مستثمر استراتيجي قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

موضوعات((إى إف جى)) تتقدم سماسرة البورصة في نوفمبر بتداولات 23.3 مليار جنيه توقعات بأداء عرضي لـ((EGX30)) خلال النصف الأول من ديسمبر “ديسربتيك” يستثمر فى“بنك إن بوكس” للتوسع بخدمات التكنولوجيا المالية

وتمثل تلك الحصة فرصة نمو أكبر للسهم بالإضافة إلى حصصها السوقية في قطاعتها المختلفة إذ بلغت حصتها لقطاع الإنترنت وحده نحو 80% من إجمالى السوق، بنهاية 2021.

وتمتلك الشركة فرصا واعدة لزيادة حصتها فى السوق المصرية، والتى انعكست فى نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجارى، إذ نمت قاعدة العملاء للشركة فى كافة القطاعات خلال الفترة على أساس سنوى، كما تعمل الشركة على مجموعة من التوسعات لزيادة انتشارها فى الأسواق المحلية والعالمية.

وحققت الشركة صافي ربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67%، والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.

وبحسب بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية فإن سهم“المصرية للاتصالات” يتداول عند مضاعف ربحية قيمته 5.4 مرة لآخر 12 شهر، ومضاعف قيمة دفترية قدره 1.3 مرة، بالمقارنة مع متوسط مضاعف ربحية يبلغ 5.1 مرة ومتوسط مضاعف قيمة دفترية يبلغ 0.7 مرة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأغلق سهم الشركة مرتفعًًُا بنهاية الخميس الماضي ليصل إلى 36 جنيه للسهم مستحوذًا على 30.5 مليون جنيه من التداولات.