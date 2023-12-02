القيمة الكامنة في سهمالمصرية للاتصالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتمتع سهم المصرية للاتصالات بقوة كامنة تتمثل في حصتها في شركة فودافون مصر والتي تصل إلى 45%، وتعتزم الحكومة بيعها لصالح مستثمر استراتيجي قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
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وتمثل تلك الحصة فرصة نمو أكبر للسهم بالإضافة إلى حصصها السوقية في قطاعتها المختلفة إذ بلغت حصتها لقطاع الإنترنت وحده نحو 80% من إجمالى السوق، بنهاية 2021.
وتمتلك الشركة فرصا واعدة لزيادة حصتها فى السوق المصرية، والتى انعكست فى نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجارى، إذ نمت قاعدة العملاء للشركة فى كافة القطاعات خلال الفترة على أساس سنوى، كما تعمل الشركة على مجموعة من التوسعات لزيادة انتشارها فى الأسواق المحلية والعالمية.
وحققت الشركة صافي ربح 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67%، والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.
وبحسب بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية فإن سهم“المصرية للاتصالات” يتداول عند مضاعف ربحية قيمته 5.4 مرة لآخر 12 شهر، ومضاعف قيمة دفترية قدره 1.3 مرة، بالمقارنة مع متوسط مضاعف ربحية يبلغ 5.1 مرة ومتوسط مضاعف قيمة دفترية يبلغ 0.7 مرة خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأغلق سهم الشركة مرتفعًًُا بنهاية الخميس الماضي ليصل إلى 36 جنيه للسهم مستحوذًا على 30.5 مليون جنيه من التداولات.
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