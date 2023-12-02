نقص المواهب يهبط بالتصنيف الرقمي لليابان

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت اليابان مستوى منخفض جديد في التصنيف السنوي للقدرة التنافسية الرقمية الذي صدر الخميس الماضي، ما يؤكد معاناة البلاد لرعاية المواهب وتمويل التقدم التكنولوجي.

تراجعت البلاد إلى المركز 32 من بين 64 اقتصادا تم إدراجها في التصنيف العالمي الجديد للتنافسية الرقمية الذي أجراه المعهد الدولي للتنمية الإدارية التابع لكلية إدارة الأعمال السويسرية، بانخفاض 3 درجات عن العام الماضي، لتصبح في أسوأ مركز لها منذ بدء القائمة في عام 2017.

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وتخلفت اليابان كثيرًا عن نظيراتها في شرق آسيا، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز السادس، وتايوان في المركز التاسع، والصين في المركز التاسع عشر. وجاءت الدولتان الناشئتان ماليزيا وكازاخستان في المركزين 33 و34 على التوالي خلف اليابان.

يعتمد التصنيف على البيانات الحكومية واستجابات الاستطلاعات من رجال الأعمال، والتي تحددها ثلاثة عوامل: المعرفة والتكنولوجيا والاستعداد المستقبلي.

وفي مجال التكنولوجيا، تراجعت اليابان إلى المرتبة 32 بعد أن كانت في المرتبة 30 في العام الماضي.

وقال المعهد، إن البلاد بطيئة في استقبال الموظفين الأجانب، ولا يزال تمويل تطوير التكنولوجيا يمثل تحديًا.

وفيما يتعلق بالاستعداد المستقبلي، فشلت اليابان في الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا البيانات الضخمة والتحليلات، وتراجعت أربع مراكز إلى المركز 32.

وظلت اليابان في المرتبة 28 من حيث المعرفة، لكنها ظلت بالقرب من القاع من حيث الخبرة الدولية والمهارات الرقمية بين كبار المسؤولين التنفيذيين.

وقال الشريك الإداري لمعهد الدولي للتنمية الإدارية في شمال شرق آسيا، ناوشي تاكاتسو، إن“المشاكل لا تزال كما هي من الناحية الهيكلية”، الأمر الذي يبقي اليابان في حالة تراجع.

صعدت الولايات المتحدة درجة واحدة نحو الصدارة، مدعومة بهيمنة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركات قوية مثل“أوبن أيه أي”، الشركة التي تقف وراء“تشات جي بي تي”، وكذلك جوجل و“ميتا”.

وحصلت الولايات المتحدة أيضًا على درجات عالية في البحث والتطوير بالإضافة إلى رأس المال.

وارتفعت كل من كوريا الجنوبية وتايوان مركزين، مدفوعة بالجهود الحكومية في مجال الخدمات الرقمية، كما أنها موطن لشركات متعددة الجنسيات مثل“سامسونج إلكترونيكس” و“هيونداي موتور” و“تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، التي تتكيف بسرعة مع البيئة الرقمية المتغيرة.

وتراجعت الصين مركزين متأثرة بسياستها الصارمة للقضاء على وباء كوفيد-19 والحملة التنظيمية الأخيرة التي شنتها على شركات التكنولوجيا.