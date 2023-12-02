((تاليس)) تقدم دورة تدريبية عن التحول الرقمي بالتعاون مع اتحاد التمويل متناهي الصغر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدمت شركة تاليس ورشة تدريبية عن التحول الرقمي خلال فعاليات مشروع الترقية المؤسسية التابع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قال حاتم ظاهري، المدير التنفيذي لشركة تاليس مصر، إنها ستواصل تنفيذ خطتها لاختراق السوق المصري من خلال إتاحة حلول تكنولوجية تلائم طبيعة عمل القطاع المصرفي وغير المصرفي.
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وأشار إلى أن المشاركة في ورشة“التحول الرقمي.. المنهجية وأنجح الممارسات” يأتي ضمن الدور المحوري للشركة لتطوير حلول تمويل رقمية تسهم في إتاحة المنتجات التمويلية لكافة الشرائح الأكثر احتياجاً.
وأوضح أن الورشة التدريبية تدعم 15 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة“ج” التي تزيد محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وتسعى للترقي إلى الفئة الأعلى من خلال اطلاعهم على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في عمليات التمويل متناهي الصغر ومتابعة العملاء بهدف تطوير والإسراع بإجراءات النشاط، ومجاراة أحدث أساليب تقديم الخدمات التمويلية في الأسواق وميكنتها وتيسيرها فى التعاملات مع العملاء.
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