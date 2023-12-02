((تاليس)) تقدم دورة تدريبية عن التحول الرقمي بالتعاون مع اتحاد التمويل متناهي الصغر

MENAFN - Al-Borsa News) قدمت شركة تاليس ورشة تدريبية عن التحول الرقمي خلال فعاليات مشروع الترقية المؤسسية التابع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قال حاتم ظاهري، المدير التنفيذي لشركة تاليس مصر، إنها ستواصل تنفيذ خطتها لاختراق السوق المصري من خلال إتاحة حلول تكنولوجية تلائم طبيعة عمل القطاع المصرفي وغير المصرفي.

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وأشار إلى أن المشاركة في ورشة“التحول الرقمي.. المنهجية وأنجح الممارسات” يأتي ضمن الدور المحوري للشركة لتطوير حلول تمويل رقمية تسهم في إتاحة المنتجات التمويلية لكافة الشرائح الأكثر احتياجاً.

وأوضح أن الورشة التدريبية تدعم 15 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة“ج” التي تزيد محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وتسعى للترقي إلى الفئة الأعلى من خلال اطلاعهم على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في عمليات التمويل متناهي الصغر ومتابعة العملاء بهدف تطوير والإسراع بإجراءات النشاط، ومجاراة أحدث أساليب تقديم الخدمات التمويلية في الأسواق وميكنتها وتيسيرها فى التعاملات مع العملاء.