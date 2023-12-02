مصدر الإماراتية تسعى لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاوات في أنجولا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تعتزم تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميجاوات في أنجولا لتوفير الطاقة المتجددة لنحو 90 ألف منزل ودعم النمو الاقتصادي، ومنه الوظائف.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات.

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وقالت الوكالة في بيان إن شركة مصدر وقعت مع وزارة الطاقة والمياه الأنجولية اتفاق امتياز لبناء وتشغيل مشروع للطاقة الشمسية في منطقة كويبونجو بجنوب أنجولا.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن التكاليف المحتملة للمشروع، الذي يقع ضمن التزام أوسع تعهدت به شركة مصدر هذا العام لتطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة بقدرة خمسة جيجاوات في أنجولا وأوغندا وزامبيا.

ونقل البيان عن سلطان الجابر رئيس كوب28 قوله“أفريقيا لديها ما يلزم لتصبح مصدر كبير للطاقة المتجددة في العالم”.

وأضاف“تقف الإمارات جنبا إلى جنب مع أصدقائنا في أفريقيا بينما نسعى جاهدين لتأمين انتقال عادل للطاقة”.

وقال البيان إن أنجولا تسعى لزيادة نطاق الحصول على الكهرباء في البلاد إلى نحو 60 بالمئة بحلول 2025 إذ يعاني أقل من نصف السكان من صعوبة الحصول على الكهرباء في الوقت الحالي.

رويترز