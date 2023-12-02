مصدر الإماراتية تسعى لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 150 ميجاوات في أنجولا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تعتزم تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميجاوات في أنجولا لتوفير الطاقة المتجددة لنحو 90 ألف منزل ودعم النمو الاقتصادي، ومنه الوظائف.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات.
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وقالت الوكالة في بيان إن شركة مصدر وقعت مع وزارة الطاقة والمياه الأنجولية اتفاق امتياز لبناء وتشغيل مشروع للطاقة الشمسية في منطقة كويبونجو بجنوب أنجولا.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن التكاليف المحتملة للمشروع، الذي يقع ضمن التزام أوسع تعهدت به شركة مصدر هذا العام لتطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة بقدرة خمسة جيجاوات في أنجولا وأوغندا وزامبيا.
ونقل البيان عن سلطان الجابر رئيس كوب28 قوله“أفريقيا لديها ما يلزم لتصبح مصدر كبير للطاقة المتجددة في العالم”.
وأضاف“تقف الإمارات جنبا إلى جنب مع أصدقائنا في أفريقيا بينما نسعى جاهدين لتأمين انتقال عادل للطاقة”.
وقال البيان إن أنجولا تسعى لزيادة نطاق الحصول على الكهرباء في البلاد إلى نحو 60 بالمئة بحلول 2025 إذ يعاني أقل من نصف السكان من صعوبة الحصول على الكهرباء في الوقت الحالي.
رويترز
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