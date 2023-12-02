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177 ألف طن حجم مبيعات السكر فى البورصة السلعية منذ بدء التداول عليه

12/2/2023 2:13:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “منصور للتجزئة” تستهدف تدشين 100 فرع العام المقبل 3.5 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 10 أشهر الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر وسعره بعد التخفيض وقف التعامل مع 10 شركات تعبئة سكر لعدم التزامها باشتراطات البورصة بلغت مبيعات السكر من خلال البورصة السلعية منذ بدء التداول عليه فى نهاية شهر أغسطس الماضى 177 ألف طن، عبر 15 جلسة أسبوعية، وفق بيانات رسمية حصلت عليها ((البورصة)) من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية. أوضحت البيانات، أن متوسط الطرح العام لكميات السكر فى جلسات التداول الأسبوعية بلغ 11.8 ألف طن للجلسة الواحدة؛ حيث تدنى حجم الطرح فى بعض الجلسات إلى أقل من 2.2 ألف طن، وارتفع فى بعضها الآخر إلى 30 ألف طن. وأعلنت وزارة التموين عن طرح السكر للتداول من خلال بورصة السلع للمرة الأولى منتصف شهر أغسطس الماضى، وبلغت كميات التداول فى أول جلسة نحو 4 آلاف طن من السكر الأبيض. وقال مسئول بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه تم طرح نحو 7930 طناً من السكر الأبيض، خلال الجلسة الأخيرة، وتم بيعها لشركات تجارية وتعبئة وتغليف بسعر 24 ألف جنيه للطن. أوضح أن الكميات لم تلبِ احتياجات الشركات التى تقدمت بطلبات للشراء، خاصة فى ظل الأزمة التى تعانى منها الأسواق فى الفترة الأخيرة على خلفية قلة المعروض ما رفع الأسعار فوق 45 ألف جنيه للطن فى أسواق الجملة. ويصل سعر كيلو السكر للمستهلكين حالياً إلى نحو 55 جنيهاً بحسب المنطقة الجغرافية وحجم المعروض بها. أوضح المسئول، أن الجلسة لم تشهد طرح أى كميات للشركات الغذائية من القطاع الصناعى ضمن المبادرة التى أعلنت عنها وزارة التموين قبل أسبوع، والتى تضمنت توفير كميات للقطاع الصناعى بسعر 30 ألف جنيه للطن، وأن كل ما تم بيعه فى هذا الإطار هو 7.5 ألف طن فى جلسة تداول واحدة، فى 23 نوفمبر الماضى. ويُقدر حجم استهلاك مصر من السكر بنحو 3.2 مليون طن سنوياً ويتراوح حجم الاستهلاك بين 2.7 و2.8 مليون طن سنوياً تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلاً عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص. قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ((البورصة))، إن بورصة السلع أوقفت التعامل مع 10 شركات تعبئة للسكر لعدم التزامها بالاشتراطات المحددة من البورصة الخاصة بآلية تداول وبيع السكر من خلالها. أوضح أن الاشتراطات الخاصة بالسكر المباع من خلال البورصة السلعية تشمل توجيه لمديريات التموين أن يُعامل السكر المُباع معاملة السكر التموينى من حيث تداوله، وتعبئته، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة كما تقوم البورصة السلعية بإخطار الجهات الرقابية ببيان التنفيذ.

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