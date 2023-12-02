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أوكرانيا تتسلم حزمة مساعدات عسكرية جديدة من ألمانيا

12/2/2023 2:13:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الحكومة الأوكرانية تسلمها اليوم حزمة مساعدات عسكرية ألمانية جديدة شملت طلقات ذخيرة ومواد متفجرة ومركبات.

وأوضحت وكالة الأنباء الأوكرانية“يوكراينفورم” أن كييف تلقت ضمن هذه الشحنة العسكرية 3840 طلقة ذخيرة 155 ملم، و250 مجموعة تتألف من أدوات تحتوي على مواد متفجرة، ومركبتين لحماية الحدود، ونظام هوائي متنقل، و25 جهاز تحديد مدى الليزر، علاوة على خمسة أنظمة للكشف عن المسيرات.

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وحسب الوكالة، تشمل حزمة المساعدات الجديدة من ألمانيا أيضا 4 قطارات جرارة و4 مقطورات و8 شاحنات زيتروس وثلاث مركبات (شاحنات وحافلات صغيرة ومركبات صالحة لمختلف التضاريس).

وإلى جانب ذلك، أمدّت الحكومة الألمانية أوكرانيا بـ 15 بندقية دقيقة و60 ألف طلقة ذخيرة.

أ ش أ


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