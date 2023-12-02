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((مستثمرى العاشر)): عرضنا على الحكومة تدبير العملة من السوق لاستيراد الخامات

12/2/2023 2:13:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عرضت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تدبير الدولار من السوق لاستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع، فى محاولة لرفع الضغوط عن البنوك وإنهاء قوائم الانتظار.

قال سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية(( اجتمعت مع رئيس الوزراء مؤخرًا ممثلاً عن الجمعية في لقاء ضم عددأ كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال وطالبته بتحديد فترة مؤقتة يسمح فيها للصناع بتدبير العملة دون السؤال عن مصدرها)).

موضوعات متعلقة هيئة الاستثمار وبنك التنمية الإفريقي ينظمان ورشة لدعم ريادة الأعمال بالأقصر رئيس الوزراء: حوافز لقطاع الصناعة وتذليل أى عقبة تواجه المستثمرين رئيس الوزراء يتفقد مصنع“فورتكس للنسجيات” بمدينة السادات

أضاف عارف لـ“البورصة” أن ((الاقتراح جاء مماثلاً للشهادات الدولارية التى طرحها البنك المركزى قبل فترة ودعا المواطنين إلى إدخار الدولار فى البنوك دون السؤال عن مصدره، لذلك قد يساهم مقترح الجمعية فى تجاوز التحديات الحالية ويحافظ على استمرارية عمل المصانع)).

أشار إلى أن مجلس الوزراء طلب فى نهاية اللقاء كتابة مذكرة بالتحديات التى تواجه الصناع مع مقترحات الحلول لحلها، متوقعًا حل أزمة الدولار خلال فترة قريبة بحسب وعود رئيس مجلس الوزارء لمجتمع الأعمال.

أوضح أن مدينة العاشر الصناعية تنتج نحو 30% من إجمالى السلع المتداولة فى الأسواق والمصدرة لارتكاز أغلب الصناعات بها وأبرزها الصناعات الهندسية والإلكترونية والغذائية والجلدية والدوائية والنسيجية.

ذكر رئيس الجمعية، أن تباطؤ تدبير العملة أدى إلى تعثر بعض المصانع فى المدينة لصعوبة شراء الخامات بجانب توقف الأعمال التوسعية لمصانع أخرى لعدم تمكنهم من استيراد خطوط الإنتاج وقطع الغيار.

لفت إلى أن المدينة يعمل فيها ما يقرب من 6 آلاف مصنع متنوع بين صناعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتوظف تلك المصانع نحو 500 ألف عامل.

أشار إلى أن الجمعية تسعى لإطلاق منصة إلكترونية لتسويق منتجات المصانع و تم حصر أكثر من 50% من إجمالى المصانع العاملة لعمل الدليل والبدء فى التنفيذ خلال فترة قريبة.

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