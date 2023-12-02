الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر وسعره بعد التخفيض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر فى مصر سوف تنتهى قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف وزير التموين ، فى تصريحات تلفزيونية:“لست مع فكرة التسعيرة الجبرية للسلع والدستور المصرى نص على أن اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط، ولكن فى حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر فإن الحل الوحيد هو اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية والذى يكون لسلعة معينة وفترة معينة ولأسباب معينة”.
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وأعلن وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع شركات الإنتاج على أن يتراوح سعر كيلو السكر من 24 إلى 25 جنيها بدءا من العام المقبل، معتبرا أنه سعر عادل بناء على التكلفة. اقرأ أيضا: بعد قفزات الأسعار.. نقص فى المعروض من السكر
وقال إن وزارة التموين ستبدأ من العام المقبل استيراد ما يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك فى مصر دون الاعتماد على القطاع الخاص.
وأضاف أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا نحو 3.2 مليون طن، فيما يصل حجم الاستهلاك إلى 2.8 مليون طن، تضم نحو 800 ألف طن من قصب السكر من إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.
وتابع وزير التموين:“سبب أزمة السكر هو توقف القطاع الخاص عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ارتفع سعر السكر عالميا خلال الشهر الماضى فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولارا للطن”.
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