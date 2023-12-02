الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر وسعره بعد التخفيض

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة السكر فى مصر سوف تنتهى قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف وزير التموين ، فى تصريحات تلفزيونية:“لست مع فكرة التسعيرة الجبرية للسلع والدستور المصرى نص على أن اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط، ولكن فى حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر فإن الحل الوحيد هو اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية والذى يكون لسلعة معينة وفترة معينة ولأسباب معينة”.

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وأعلن وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع شركات الإنتاج على أن يتراوح سعر كيلو السكر من 24 إلى 25 جنيها بدءا من العام المقبل، معتبرا أنه سعر عادل بناء على التكلفة.

وقال إن وزارة التموين ستبدأ من العام المقبل استيراد ما يترواح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك فى مصر دون الاعتماد على القطاع الخاص.

وأضاف أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويا نحو 3.2 مليون طن، فيما يصل حجم الاستهلاك إلى 2.8 مليون طن، تضم نحو 800 ألف طن من قصب السكر من إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.

وتابع وزير التموين:“سبب أزمة السكر هو توقف القطاع الخاص عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار السكر عالميا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ارتفع سعر السكر عالميا خلال الشهر الماضى فقط بنحو 150 دولار للطن ليصل نحو 800 دولارا للطن”.