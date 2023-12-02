3.5 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي، بنسبة 8.5% لتبلغ 3.516 مليار دولار، مقابل 3.241 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن صادرات شهر أكتوبر 2023 حققت نموا بنسبة 22% حيث بلغت 396 مليون دولار، مقارنة بـ 324 مليون دولار فى أكتوبر 2022.

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وذكر تقرير المجلس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها بأول 10 أشهر من عام 2023 هي، الكابلات بنسبة نمو 56.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 40.9%، في حين حققت وسائل النقل ارتفاعا بنسبة 121.8%، وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 92.7%، ومنتجات تشغيل المعادن نموا بنحو 45.7%.

وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجارى، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتضم البعثة التجارية 14 شركة من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية، ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.

من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.

وأكدت استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشيرة إلى أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

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