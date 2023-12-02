3.5 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي، بنسبة 8.5% لتبلغ 3.516 مليار دولار، مقابل 3.241 دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن صادرات شهر أكتوبر 2023 حققت نموا بنسبة 22% حيث بلغت 396 مليون دولار، مقارنة بـ 324 مليون دولار فى أكتوبر 2022.
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وذكر تقرير المجلس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها بأول 10 أشهر من عام 2023 هي، الكابلات بنسبة نمو 56.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 40.9%، في حين حققت وسائل النقل ارتفاعا بنسبة 121.8%، وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 92.7%، ومنتجات تشغيل المعادن نموا بنحو 45.7%.
وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجارى، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتضم البعثة التجارية 14 شركة من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية، ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.
من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.
وأكدت استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشيرة إلى أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
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