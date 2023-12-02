منصور للتجزئة تستهدف تدشين 100 فرع العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال سيف البتنونى، مدير عام شئون الشركات بمجموعة منصور، إن السلسلة تسعى إلى تنفيذ خطة توسعات بافتتاح 100 فرع جديد خلال العام المقبل، لكنه لم يكشف عن حجم الاستثمارات، لكنه ذكر أن الفروع التى تستهدف الشركة تدشينها بمساحات تتراوح بين 300 و600 وألف متر مربع.
وأوضح أن الشركة تسعى للحصول على منافذ من وزارة التموين والتجارة الداخلية وفى حالة عدم الحصول على أفرع من الوزارة فإنها لن تفتتح سوى 50 فرعًا بحد أقصى لصعوبة توافر المحال المطابقة للمواصفات والحاصلة على التراخيص المطلوبة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضى عن طرح عدد من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها لإدارتها وتشغليها من خلال القطاع الخاص.
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وأضاف البتنونى أن الفروع الجديدة ستشمل“خير زمان” التى تستحوذ على العدد الأكبر من الفروع المستهدفة بالإضافة إلى“مترو” و”فريش فود”، وأن الشركة لديها نحو 24 مخزنا على مستوى الجمهورية حاليا تغطى كل الفروع.
ولفت البتنونى إلى أن عدد الفروع حاليًا يبلغ 199 فرعًا منها 39 فرعا لـ”مترو ماركت” و5 فروع“فريش فود” و156 فرعا“خير زمان” تنتشر فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
لفت إلى أن مجموعة شركات منصور تشارك من خلال سلسة سوبرماركت“خير زمان” فى مبادرة رئاسة الوزراء لخفض الأسعار التى بدأت فى شهر أكتوبر الماضى بمشاركة عدد كبير من المصانع والشركات
أضاف أن المبادرة تشمل عدد كبير من السلع والمنتجات الأساسية، والتى تمثل الاحتياجات الرئيسية للأسرة مثل الأرز والسكر والزيت ومنتجات الالبان والبقوليات، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات التى تقدمها السلسلة ضمن خططها وأعمالها المعتادة.
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