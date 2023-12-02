منصور للتجزئة تستهدف تدشين 100 فرع العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال سيف البتنونى، مدير عام شئون الشركات بمجموعة منصور، إن السلسلة تسعى إلى تنفيذ خطة توسعات بافتتاح 100 فرع جديد خلال العام المقبل، لكنه لم يكشف عن حجم الاستثمارات، لكنه ذكر أن الفروع التى تستهدف الشركة تدشينها بمساحات تتراوح بين 300 و600 وألف متر مربع.

وأوضح أن الشركة تسعى للحصول على منافذ من وزارة التموين والتجارة الداخلية وفى حالة عدم الحصول على أفرع من الوزارة فإنها لن تفتتح سوى 50 فرعًا بحد أقصى لصعوبة توافر المحال المطابقة للمواصفات والحاصلة على التراخيص المطلوبة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضى عن طرح عدد من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها لإدارتها وتشغليها من خلال القطاع الخاص.

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وأضاف البتنونى أن الفروع الجديدة ستشمل“خير زمان” التى تستحوذ على العدد الأكبر من الفروع المستهدفة بالإضافة إلى“مترو” و”فريش فود”، وأن الشركة لديها نحو 24 مخزنا على مستوى الجمهورية حاليا تغطى كل الفروع.

ولفت البتنونى إلى أن عدد الفروع حاليًا يبلغ 199 فرعًا منها 39 فرعا لـ”مترو ماركت” و5 فروع“فريش فود” و156 فرعا“خير زمان” تنتشر فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

لفت إلى أن مجموعة شركات منصور تشارك من خلال سلسة سوبرماركت“خير زمان” فى مبادرة رئاسة الوزراء لخفض الأسعار التى بدأت فى شهر أكتوبر الماضى بمشاركة عدد كبير من المصانع والشركات

أضاف أن المبادرة تشمل عدد كبير من السلع والمنتجات الأساسية، والتى تمثل الاحتياجات الرئيسية للأسرة مثل الأرز والسكر والزيت ومنتجات الالبان والبقوليات، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات التى تقدمها السلسلة ضمن خططها وأعمالها المعتادة.