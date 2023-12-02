الاحتلال يجدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، مساء اليوم السبت، قصف عدد من البلدات والقرى جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بالقذائف الفسفورية اطراف الناقورة وعلما الشعب، وأطراف جبلي اللبونة والعلام.
وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف فسفورية على تلة المطران، كما اطلقت ثلاث قذائف فسفورية فوق سهل مرجعيون.
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