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الاحتلال يجدد قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

12/2/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، مساء اليوم السبت، قصف عدد من البلدات والقرى جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بالقذائف الفسفورية اطراف الناقورة وعلما الشعب، وأطراف جبلي اللبونة والعلام.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف فسفورية على تلة المطران، كما اطلقت ثلاث قذائف فسفورية فوق سهل مرجعيون.


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