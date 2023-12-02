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الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرار زراعي في الخليل

12/2/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنين واستولت على جرار زراعي بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من حي سنجر ببلدة دورا جنوب الخليل فادي محمد خليل عمرو، واحمد سعدي عفانه من خربة الدير ببلدة صوريف، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية منيزل في مسافر يطا جنوب الخليل واستولت على جرار زراعي تعود ملكيته للمواطن سلطان رشيد.


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