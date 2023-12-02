تواصل التظاهرات في العواصم العالمية تنديداً بعدوان الاحتلال وتضامناً مع شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
عواصم/PNN/شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات ومسيرات حاشدة منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الآلاف يتظاهرون في باريس
شارك الآلاف في تظاهرة نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا.
وانطلق الآلاف خلال المظاهرة من ساحة الجمهورية وسط باريس، ونددوا باستمرار العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
مظاهرات في عدة مدن بريطانية تنديدا بالعدوان
خرجت عدة مظاهرات، اليوم السبت، في 13 منطقة من العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر، تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وتجمع المشاركون وسط لندن وحملوا لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة"، و"أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".
وتمتد المسيرات في شوارع العاصمة إضافة إلى مدن أخرى مثل: كامدن، وريدبريدج، ونيوهام، وإنفليد وهونسلو، وإيسلينجتون، ولويشام، وساوثوارك، وويمبلدون وتوتنهام.
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