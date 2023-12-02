تواصل التظاهرات في العواصم العالمية تنديداً بعدوان الاحتلال وتضامناً مع شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN/شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات ومسيرات حاشدة منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الآلاف يتظاهرون في باريس

شارك الآلاف في تظاهرة نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان المتواصل على شعبنا.

وانطلق الآلاف خلال المظاهرة من ساحة الجمهورية وسط باريس، ونددوا باستمرار العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.





مظاهرات في عدة مدن بريطانية تنديدا بالعدوان

خرجت عدة مظاهرات، اليوم السبت، في 13 منطقة من العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر، تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتجمع المشاركون وسط لندن وحملوا لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة"، و"أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".

وتمتد المسيرات في شوارع العاصمة إضافة إلى مدن أخرى مثل: كامدن، وريدبريدج، ونيوهام، وإنفليد وهونسلو، وإيسلينجتون، ولويشام، وساوثوارك، وويمبلدون وتوتنهام.



