إصابتان بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات اقتحمت منطقة الظهر، واندلعت مواجهات في المنطقة اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة فتى (16 عاما) بشظايا الرصاص الحي، وشاب (20 عاما) برصاصة حي في قدمه.

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