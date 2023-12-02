إصابتان بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب مساء اليوم السبت، مواطنان بالرصاص الحي جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص في مواجهات اندلعت ببلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات اقتحمت منطقة الظهر، واندلعت مواجهات في المنطقة اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة فتى (16 عاما) بشظايا الرصاص الحي، وشاب (20 عاما) برصاصة حي في قدمه.
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