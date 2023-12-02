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إصابتان بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

12/2/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب مساء اليوم السبت، مواطنان بالرصاص الحي جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص في مواجهات اندلعت ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض، إن قوات اقتحمت منطقة الظهر، واندلعت مواجهات في المنطقة اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة فتى (16 عاما) بشظايا الرصاص الحي، وشاب (20 عاما) برصاصة حي في قدمه.


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